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Villas con piscina en venta en Florida, Estados Unidos

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Miami
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8 propiedades total found
Villa en Miami, Estados Unidos
Villa
Miami, Estados Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Esta villa de cuatro dormitorios se encuentra en Kalimanj, Tivat. Posición exacta entre Port…
$2,12M
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Villa en Miami, Estados Unidos
Villa
Miami, Estados Unidos
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 805 m²
Esta lujosa villa situada a 700 metros cuadrados en un bosque de pinos en una meseta de 70 m…
Precio en demanda
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Villa en Miami, Estados Unidos
Villa
Miami, Estados Unidos
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Área 424 m²
Una oportunidad única para poseer una propiedad boutique totalmente reformada en Tivat, Mont…
$1,15M
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Villa en Miami, Estados Unidos
Villa
Miami, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Esta belleza, situada en Ivanovici, Budva le da su propia paz del cielo a sólo 12 minutos de…
$647,151
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Villa en Miami, Estados Unidos
Villa
Miami, Estados Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Esta pintoresca villa con piscina privada y SPAandWellness se encuentra en Krasici, un lugar…
$2,47M
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Villa en Miami, Estados Unidos
Villa
Miami, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Una nueva villa en venta en las colinas del pequeño pueblo de Zagora, a una altitud de 230m,…
$682,450
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Kolasin ValleysKolasin Valleys
Villa en Miami, Estados Unidos
Villa
Miami, Estados Unidos
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 8
Área 560 m²
Chalet en venta con vista panorámica al mar, 540m2 en Petrovac. Se encuentra en un barrio tr…
$1,18M
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Villa en Miami, Estados Unidos
Villa
Miami, Estados Unidos
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Una villa situada en Kalimanj, Tivat que le garantiza una vista panorámica de toda la bahía …
$2,59M
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Parámetros de las propiedades en Florida, Estados Unidos

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