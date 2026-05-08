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Villas en venta en Florida, Estados Unidos

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Miami
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20 propiedades total found
Villa 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Villa 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Área 150 m²
casa, (tres dormitorios, salón, comedor y cocina, garaje en una casa + dos terrazas.)
$200,028
VAT
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Villa 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Villa 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 147 m²
SMART INICIO Construido a normas alemanas – Ubicación tranquila, todo dentro de Alcanzar Cas…
$467,125
VAT
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Villa 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Villa 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 346 m²
$2,35M
VAT
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Alanya HomeAlanya Home
Villa 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Villa 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 104 m²
Parcela con Casa & Garaje en Tološi, Podgorica – 783 m2 Parcela urbana en venta (UP 334) en …
$329,459
VAT
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Villa 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Villa 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 212 m²
Casa en venta, 212m2, Tološi, Podgorica (Casa con Yard - Amueblado o semi-Amueblado Superfic…
$727,162
VAT
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Villa en Miami, Estados Unidos
Villa
Miami, Estados Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Esta villa de cuatro dormitorios se encuentra en Kalimanj, Tivat. Posición exacta entre Port…
$2,12M
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MontbelMontbel
Villa en Miami, Estados Unidos
Villa
Miami, Estados Unidos
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 805 m²
Esta lujosa villa situada a 700 metros cuadrados en un bosque de pinos en una meseta de 70 m…
Precio en demanda
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Villa en Miami, Estados Unidos
Villa
Miami, Estados Unidos
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Área 424 m²
Una oportunidad única para poseer una propiedad boutique totalmente reformada en Tivat, Mont…
$1,15M
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Villa 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Villa 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 132 m²
Casa de piedra reconstruida de 1919 – Cerca de Budva, Kotor, Tivat y Playas Venta: Casa de p…
$400,057
VAT
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Villa 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Villa 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 106 m²
OCACIÓN: Pričelje-Lakat bb (sólo a 9 km del centro de la ciudad) ÁREA DE LA CASA: Superficie…
$224,738
VAT
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Villa 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Villa 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Área 240 m²
Situado en una de las partes más bellas del casco antiguo, esta auténtica propiedad de piedr…
$694,216
VAT
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Villa 2 habitaciones en Miami, Estados Unidos
Villa 2 habitaciones
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
$429,473
VAT
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Villa 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Villa 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Casa - 200 m2 (tres dormitorios) La casa se encuentra en una parcela de terreno - 2606 m2 Es…
$423,590
VAT
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Villa en Miami, Estados Unidos
Villa
Miami, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Esta belleza, situada en Ivanovici, Budva le da su propia paz del cielo a sólo 12 minutos de…
$647,151
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Villa en Miami, Estados Unidos
Villa
Miami, Estados Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Esta pintoresca villa con piscina privada y SPAandWellness se encuentra en Krasici, un lugar…
$2,47M
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Villa en Miami, Estados Unidos
Villa
Miami, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Una nueva villa en venta en las colinas del pequeño pueblo de Zagora, a una altitud de 230m,…
$682,450
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Villa 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Villa 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Villa de 2 dormitorios de 264,46 m2 disponible fuera de plano en el nuevo desarrollo de Lust…
$2,95M
VAT
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Villa en Miami, Estados Unidos
Villa
Miami, Estados Unidos
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 8
Área 560 m²
Chalet en venta con vista panorámica al mar, 540m2 en Petrovac. Se encuentra en un barrio tr…
$1,18M
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Villa 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Villa 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Área 180 m²
Venta: una casa totalmente amueblada y equipada con una superficie bruta de 180 m2 (registra…
$127,077
VAT
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Villa en Miami, Estados Unidos
Villa
Miami, Estados Unidos
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Una villa situada en Kalimanj, Tivat que le garantiza una vista panorámica de toda la bahía …
$2,59M
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Parámetros de las propiedades en Florida, Estados Unidos

con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
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