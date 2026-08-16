Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Estados Unidos
  3. Florida
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Florida, Estados Unidos

;
Miami
132
Haines City
3
147 propiedades total found
Apartamento 184 habitaciones en Haines City, Estados Unidos
TOP TOP
Apartamento 184 habitaciones
Haines City, Estados Unidos
Dormitorios 184
Área 17 540 m²
Monarch Grove en Balmoral es una oportunidad privada de inversión multifamiliar situada dent…
$10,70M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Dúplex 9 habitaciones en Miami, Estados Unidos
Dúplex 9 habitaciones
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 9
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 10
Área 10 864 m²
Número de plantas 1
Increíble oportunidad de poseer The Bayshore Ridge Estate, una nueva casa tropical moderna c…
$24,50M
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
English
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Una oportunidad excepcional para comprar un nuevo apartamento de una habitación premium en S…
$201,798
VAT
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
El apartamento está situado en Tuška Put (Bulevar Stanka Radonjica no 41) Está situado en la…
$147,080
VAT
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Apartamento de un dormitorio en venta – 44 m2 – Budva, Maslinjak, Montenegro Venta: Moderno …
$158,846
VAT
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
Tivat, Porto Montenegro - Apartamento de un dormitorio en el edificio Baia, Residencias Rege…
$811,880
VAT
Dejar una solicitud
TekceTekce
Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 69 m²
Apartamento de dos habitaciones en el edificio Acton detrás de Voli en el barrio de la ciuda…
$252,977
VAT
Dejar una solicitud
Villa 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Villa 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 346 m²
$2,35M
VAT
Dejar una solicitud
Villa 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Villa 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 132 m²
Casa de piedra reconstruida de 1919 – Cerca de Budva, Kotor, Tivat y Playas Venta: Casa de p…
$400,057
VAT
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
$164,729
VAT
Dejar una solicitud
Villa 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Villa 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Villa de 2 dormitorios de 264,46 m2 disponible fuera de plano en el nuevo desarrollo de Lust…
$2,95M
VAT
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Miami, Estados Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Miami, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 156 m²
Presentamos para alquilar por largo plazo un lujoso apartamento amueblado y moderno en Budva…
$2,589
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Venta: Casa nueva en Ulcinj – Cerca de Copacabana Playa Una casa de nueva construcción en ve…
$247,094
VAT
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Este desarrollo contemporáneo combina lujo, funcionalidad y belleza natural, ofreciendo un e…
$148,256
VAT
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Estudio 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
En venta, nuevo apartamento estudio amueblado, 25m2, en el sexto piso de un edificio de 9 pi…
$114,134
VAT
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Situado en el prestigioso Kings Park Residence (antiguo Hotel Nikić), este apartamento de un…
$180,769
VAT
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Apartamento de 2 dormitorios – Zabjelo, Podgorica – 50 m2 – 700 €/mes 📍 Ubicación Situado en…
$824
VAT
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Hollywood, Estados Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Hollywood, Estados Unidos
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 761 m²
Piso 1
Una de las variantes disponibles en el complejo más hermoso. La singularidad de esta propues…
$700,000
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 3
FOR SALE – Amplia casa de 3 dormitorios cerca del centro de la ciudad – Cetinje Situado en u…
$308,868
VAT
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Venta apartamento de una habitación en Becici 400 metros de la playa detrás de la tienda Ide…
$164,729
VAT
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Apartamento de 1 dormitorio en venta en Ulcinj. El apartamento se encuentra a 3 km de la pla…
$94,689
VAT
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Apartamento de dos dormitorios de 87 m2, situado en uno de los pueblos más bellos de la Bahí…
$464,772
VAT
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
$458,889
VAT
Dejar una solicitud
Villa 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Villa 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 147 m²
SMART INICIO Construido a normas alemanas – Ubicación tranquila, todo dentro de Alcanzar Cas…
$467,125
VAT
Dejar una solicitud
Casa en Florida, Estados Unidos
Casa
Florida, Estados Unidos
Regal Oaks Resort Vacation Townhomes by IDILIQ. Este complejo está situado en Kissimmee, Flo…
$350,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Hayat
Idiomas hablados
English, Русский
Estudio 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Estudio 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Estudio apartamento Sveti Stefan 30m del mar. Vista al mar, tiene una entrada independiente,…
$92,954
VAT
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Un amplio apartamento familiar de 85m2, situado en la tercera planta, diseñado para una vivi…
$220,031
VAT
Dejar una solicitud
Villa 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Villa 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Área 240 m²
Situado en una de las partes más bellas del casco antiguo, esta auténtica propiedad de piedr…
$694,216
VAT
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
$260,625
VAT
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Miami, Estados Unidos
Apartamento 1 habitación
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Apartamento amueblado con estacionamiento en venta – Donja Lastva, Tivat Este apartamento to…
$294,160
VAT
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Florida

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Florida, Estados Unidos

con Garaje
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir