Piso en edificio nuevo Pera Blue Plus 2

Pera Blue Plus 2 ofrece un estilo de vida moderno en Estambul, combinando un diseño contemporáneo, distribuciones funcionales y excelentes comodidades en una ubicación estratégica, cerca de los principales centros culturales y comerciales de la ciudad.

Pera Blue Plus 2 destaca por sus acabados de alta calidad, tranquilos espacios residenciales y un rápido acceso al transporte público y a los distritos históricos, creando una comunidad que combina comodidad, ocio y practicidad para la vida diaria.

10 ventajas de Pera Blue Plus 2: