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Piso en edificio nuevo Pera Blue Plus 2

Beyoglu, Turquía
de
$171,000
;
2
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ID: 39609
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 28/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Beyoglu
  • Dirección
    Plaza Taksim

Sobre el complejo

Pera Blue Plus 2 ofrece un estilo de vida moderno en Estambul, combinando un diseño contemporáneo, distribuciones funcionales y excelentes comodidades en una ubicación estratégica, cerca de los principales centros culturales y comerciales de la ciudad.

Pera Blue Plus 2 destaca por sus acabados de alta calidad, tranquilos espacios residenciales y un rápido acceso al transporte público y a los distritos históricos, creando una comunidad que combina comodidad, ocio y practicidad para la vida diaria.

10 ventajas de Pera Blue Plus 2:

  1. Ubicación estratégica en una de las zonas más atractivas de Estambul.

  2. Fácil acceso al transporte público y a las principales vías de comunicación.

  3. Arquitectura moderna con materiales de alta calidad.

  4. Distribuciones prácticas de los apartamentos para familias y profesionales.

  5. Opciones de vistas urbanas o naturales, según la unidad.

  6. Instalaciones sociales y recreativas dentro del complejo.

  7. Entorno residencial seguro con acceso controlado.

  8. Cercanía a centros comerciales, restaurantes, colegios y servicios de salud.

  9. Alto potencial para alquiler e inversión.

  10. Promotor inmobiliario de confianza con estándares de calidad demostrados.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Beyoglu, Turquía
Educación
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte

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Fecha límite
Pago mensual
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Pago mensual
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