Piso en edificio nuevo Pera Blue Plus 2

Pera Blue Plus 2 ofrece un estilo de vida moderno en Estambul, combinando un diseño contemporáneo, distribuciones funcionales y excelentes comodidades en una ubicación estratégica, cerca de los principales centros culturales y comerciales de la ciudad.
Pera Blue Plus 2 destaca por sus acabados de alta calidad, tranquilos espacios residenciales y un rápido acceso al transporte público y a los distritos históricos, creando una comunidad que combina comodidad, ocio y practicidad para la vida diaria.
10 ventajas de Pera Blue Plus 2:
Ubicación estratégica en una de las zonas más atractivas de Estambul.
Fácil acceso al transporte público y a las principales vías de comunicación.
Arquitectura moderna con materiales de alta calidad.
Distribuciones prácticas de los apartamentos para familias y profesionales.
Opciones de vistas urbanas o naturales, según la unidad.
Instalaciones sociales y recreativas dentro del complejo.
Entorno residencial seguro con acceso controlado.
Cercanía a centros comerciales, restaurantes, colegios y servicios de salud.
Alto potencial para alquiler e inversión.
Promotor inmobiliario de confianza con estándares de calidad demostrados.