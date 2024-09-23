Piso en edificio nuevo Istova Green

Istova Green es un moderno proyecto residencial ubicado en Kağıthane, Estambul. Consta de 130 elegantes apartamentos distribuidos en dos torres de 14 plantas, ofreciendo una combinación de confort, funcionalidad y soluciones inteligentes para la vida moderna.
Istova Green destaca por su excelente ubicación, con acceso rápido a las principales vías de transporte, centros comerciales, colegios y centros de salud. Gracias a sus modernas instalaciones y amplias zonas verdes ajardinadas, el proyecto es una excelente opción tanto para familias como para inversores.
10 ventajas principales de Istova Green
Ubicación privilegiada en Kağıthane, Estambul
Fácil acceso a autopistas y transporte público
Apartamentos disponibles en distribuciones 1+1 y 2+1
Construcción de alta calidad y acabados premium
Piscina cubierta, gimnasio, baño turco (hamam) y sauna
Zonas de ocio que incluyen sala de cine y sala de juegos infantiles
Seguridad y videovigilancia 24 horas, los 7 días de la semana
Amplias zonas verdes con jardines paisajísticos
Sistema integrado de hogar inteligente (Smart Home)
Gran potencial de inversión en una zona de rápido crecimiento