Piso en edificio nuevo Istova Green

Istova Green es un moderno proyecto residencial ubicado en Kağıthane, Estambul. Consta de 130 elegantes apartamentos distribuidos en dos torres de 14 plantas, ofreciendo una combinación de confort, funcionalidad y soluciones inteligentes para la vida moderna.

Istova Green destaca por su excelente ubicación, con acceso rápido a las principales vías de transporte, centros comerciales, colegios y centros de salud. Gracias a sus modernas instalaciones y amplias zonas verdes ajardinadas, el proyecto es una excelente opción tanto para familias como para inversores.

10 ventajas principales de Istova Green