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Piso en edificio nuevo Istova Green

Kagithane, Turquía
de
$313,000
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3
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ID: 38900
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Kagithane

Sobre el complejo

Istova Green es un moderno proyecto residencial ubicado en Kağıthane, Estambul. Consta de 130 elegantes apartamentos distribuidos en dos torres de 14 plantas, ofreciendo una combinación de confort, funcionalidad y soluciones inteligentes para la vida moderna.

Istova Green destaca por su excelente ubicación, con acceso rápido a las principales vías de transporte, centros comerciales, colegios y centros de salud. Gracias a sus modernas instalaciones y amplias zonas verdes ajardinadas, el proyecto es una excelente opción tanto para familias como para inversores.

10 ventajas principales de Istova Green

  • Ubicación privilegiada en Kağıthane, Estambul

  • Fácil acceso a autopistas y transporte público

  • Apartamentos disponibles en distribuciones 1+1 y 2+1

  • Construcción de alta calidad y acabados premium

  • Piscina cubierta, gimnasio, baño turco (hamam) y sauna

  • Zonas de ocio que incluyen sala de cine y sala de juegos infantiles

  • Seguridad y videovigilancia 24 horas, los 7 días de la semana

  • Amplias zonas verdes con jardines paisajísticos

  • Sistema integrado de hogar inteligente (Smart Home)

  • Gran potencial de inversión en una zona de rápido crecimiento

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Kagithane, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Ocio

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Fecha límite
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Pago mensual
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