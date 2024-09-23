Piso en edificio nuevo Taşyapı Şişli

El proyecto Taşyapı Şişli redefine la sofisticación urbana en el corazón de Şişli, ofreciendo 2.076 unidades distribuidas en cuatro torres de 37 plantas, que incluyen residencias, oficinas, un hotel y espacios comerciales. El proyecto combina una arquitectura contemporánea con impresionantes vistas panorámicas, situándose en una de las zonas más prestigiosas de Estambul.

Taşyapı Şişli está equipado con avanzados sistemas inteligentes, un exclusivo centro comercial y excelentes conexiones de transporte, todo ello dentro de un entorno seguro y moderno. Gracias a su ubicación privilegiada y a su completa infraestructura, el proyecto destaca como uno de los mejores destinos tanto para vivir como para invertir en el centro de Estambul.

10 ventajas principales del proyecto Taşyapı Şişli: