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Piso en edificio nuevo Taşyapı Şişli

Sisli, Turquía
de
$976,602
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ID: 38884
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 24/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Sisli
  • Metro
    Şişli-Mecidiyeköy (~ 600 m)

Sobre el complejo

El proyecto Taşyapı Şişli redefine la sofisticación urbana en el corazón de Şişli, ofreciendo 2.076 unidades distribuidas en cuatro torres de 37 plantas, que incluyen residencias, oficinas, un hotel y espacios comerciales. El proyecto combina una arquitectura contemporánea con impresionantes vistas panorámicas, situándose en una de las zonas más prestigiosas de Estambul.

Taşyapı Şişli está equipado con avanzados sistemas inteligentes, un exclusivo centro comercial y excelentes conexiones de transporte, todo ello dentro de un entorno seguro y moderno. Gracias a su ubicación privilegiada y a su completa infraestructura, el proyecto destaca como uno de los mejores destinos tanto para vivir como para invertir en el centro de Estambul.

10 ventajas principales del proyecto Taşyapı Şişli:

  • Ubicación privilegiada: en el centro de Şişli, frente al edificio del Ayuntamiento de Şişli.

  • Concepto de uso mixto: residencias, oficinas, hotel y locales comerciales en un mismo complejo.

  • Arquitectura icónica: cuatro impresionantes torres de 37 plantas cada una.

  • Vistas panorámicas: vistas despejadas de Estambul en todas las direcciones.

  • Compras y gastronomía: boutiques de lujo, restaurantes y cafeterías dentro del complejo.

  • Sistemas inteligentes: infraestructura energéticamente eficiente e integrada con tecnología de última generación.

  • Interiores amplios: techos altos y distribuciones abiertas para un mayor confort.

  • Excelente conectividad: proximidad al metro, líneas de autobús y las principales vías de comunicación.

  • Seguridad 24/7: acceso controlado y modernos sistemas de vigilancia.

  • Alto potencial de inversión: ubicado en una zona de gran demanda con excelentes perspectivas de revalorización del capital.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Sisli, Turquía
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Transporte
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