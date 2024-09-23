Piso en edificio nuevo Mega Garden Park

Mega Garden Park ofrece una experiencia residencial única que combina lujo y naturaleza en el corazón del dinámico distrito de Zeytinburnu, en Estambul. El proyecto destaca por su ubicación estratégica, su arquitectura contemporánea y sus amplias vistas a zonas verdes, además de ofrecer una variedad de opciones de vivienda adaptadas a las necesidades de todo tipo de familias.

Mega Garden Park es la opción ideal para quienes buscan un estilo de vida tranquilo y confortable. Sus completas instalaciones y servicios de alta calidad crean un entorno exclusivo donde el confort, la elegancia y el bienestar se unen en perfecta armonía.

Características del proyecto: