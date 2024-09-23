Piso en edificio nuevo Mega Garden Park

Mega Garden Park ofrece una experiencia residencial única que combina lujo y naturaleza en el corazón del dinámico distrito de Zeytinburnu, en Estambul. El proyecto destaca por su ubicación estratégica, su arquitectura contemporánea y sus amplias vistas a zonas verdes, además de ofrecer una variedad de opciones de vivienda adaptadas a las necesidades de todo tipo de familias.
Mega Garden Park es la opción ideal para quienes buscan un estilo de vida tranquilo y confortable. Sus completas instalaciones y servicios de alta calidad crean un entorno exclusivo donde el confort, la elegancia y el bienestar se unen en perfecta armonía.
Características del proyecto:
Ubicación privilegiada en Zeytinburnu, Estambul, cerca del transporte público.
Magníficas vistas a los amplios espacios verdes que rodean el proyecto.
Diversidad de viviendas: apartamentos de 1+1, 2+1 y 3+1.
Excelentes instalaciones, que incluyen piscinas cubiertas, jardines infantiles y un moderno gimnasio.
Seguridad 24/7 con sistema de videovigilancia.
Amplias zonas verdes y espacios recreativos dentro del complejo.
Sistema de hogar inteligente (Smart Home) para un control cómodo de las funciones de la vivienda.
Oportunidad de inversión y adquisición para compradores extranjeros.
Opciones de pago flexibles, tanto al contado como en cómodas cuotas.
Proyecto listo para entrega desde diciembre de 2024.