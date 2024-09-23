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Piso en edificio nuevo Mega Garden Park

Zeytinburnu, Turquía
de
$324,000
;
5
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ID: 38878
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 23/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Zeytinburnu
  • Metro
    Zeytinburnu (~ 700 m)

Sobre el complejo

Mega Garden Park ofrece una experiencia residencial única que combina lujo y naturaleza en el corazón del dinámico distrito de Zeytinburnu, en Estambul. El proyecto destaca por su ubicación estratégica, su arquitectura contemporánea y sus amplias vistas a zonas verdes, además de ofrecer una variedad de opciones de vivienda adaptadas a las necesidades de todo tipo de familias.

Mega Garden Park es la opción ideal para quienes buscan un estilo de vida tranquilo y confortable. Sus completas instalaciones y servicios de alta calidad crean un entorno exclusivo donde el confort, la elegancia y el bienestar se unen en perfecta armonía.

Características del proyecto:

  • Ubicación privilegiada en Zeytinburnu, Estambul, cerca del transporte público.

  • Magníficas vistas a los amplios espacios verdes que rodean el proyecto.

  • Diversidad de viviendas: apartamentos de 1+1, 2+1 y 3+1.

  • Excelentes instalaciones, que incluyen piscinas cubiertas, jardines infantiles y un moderno gimnasio.

  • Seguridad 24/7 con sistema de videovigilancia.

  • Amplias zonas verdes y espacios recreativos dentro del complejo.

  • Sistema de hogar inteligente (Smart Home) para un control cómodo de las funciones de la vivienda.

  • Oportunidad de inversión y adquisición para compradores extranjeros.

  • Opciones de pago flexibles, tanto al contado como en cómodas cuotas.

  • Proyecto listo para entrega desde diciembre de 2024.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

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Zeytinburnu, Turquía
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Cuidado de la salud

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