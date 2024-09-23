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Piso en edificio nuevo Akzerva Topkapi 29

Zeytinburnu, Turquía
de
$442,770
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17
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ID: 38877
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 23/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Zeytinburnu
  • Metro
    Merter (~ 900 m)

Sobre el complejo

Akzerva Topkapi 29 representa la excelencia residencial en el corazón de Estambul gracias a su ubicación privilegiada en el histórico distrito de Topkapı.

El proyecto destaca por su arquitectura contemporánea, que combina la belleza de la naturaleza con modernas infraestructuras para ofrecer espacios residenciales de alta calidad adaptados a diferentes estilos de vida. Tanto si busca una residencia permanente como una inversión inmobiliaria en Estambul, Akzerva Topkapi 29 ofrece un entorno residencial exclusivo que combina confort y lujo, con acceso inmediato a las principales vías de transporte y a todos los servicios esenciales para la vida familiar.

Características del proyecto:

  • Ubicación estratégica, junto a la autopista E5, con excelente conexión a todas las zonas de Estambul.

  • Excelente acceso al transporte público, incluyendo Metrobus y tranvía.

  • Arquitectura moderna con amplios espacios interiores y acabados de alta calidad.

  • Completas instalaciones de ocio, entre ellas una piscina olímpica, sauna y baños de vapor.

  • Más de 1.441 apartamentos con diferentes distribuciones para adaptarse a las necesidades de cada familia.

  • Vistas naturales gracias a sus amplios balcones y jardines colgantes.

  • Ubicación junto a lugares históricos, como el Palacio de Topkapı y el museo Panorama 1453.

  • Alto potencial de inversión gracias a su ubicación céntrica.

  • Sistemas avanzados de seguridad con videovigilancia las 24 horas.

  • Certificaciones medioambientales internacionales, que garantizan sostenibilidad, calidad de construcción y una excelente calidad de vida.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

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Zeytinburnu, Turquía
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