Piso en edificio nuevo Akzerva Topkapi 29

Akzerva Topkapi 29 representa la excelencia residencial en el corazón de Estambul gracias a su ubicación privilegiada en el histórico distrito de Topkapı.

El proyecto destaca por su arquitectura contemporánea, que combina la belleza de la naturaleza con modernas infraestructuras para ofrecer espacios residenciales de alta calidad adaptados a diferentes estilos de vida. Tanto si busca una residencia permanente como una inversión inmobiliaria en Estambul, Akzerva Topkapi 29 ofrece un entorno residencial exclusivo que combina confort y lujo, con acceso inmediato a las principales vías de transporte y a todos los servicios esenciales para la vida familiar.

Características del proyecto: