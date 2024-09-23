Piso en edificio nuevo Aria Marin

Aria Marin redefine el estilo de vida junto al mar con 285 modernos apartamentos disponibles en distribuciones 1+1, 2+1, 4+1, así como dúplex 2+2 y 4+2, distribuidos armoniosamente en 12 elegantes edificios residenciales.

Aria Marin ofrece una experiencia residencial completa que combina confort y sofisticación, respaldada por modernas instalaciones y una ubicación privilegiada cerca de la playa, el puerto deportivo y las principales conexiones de transporte.

Ventajas del proyecto: