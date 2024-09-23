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Piso en edificio nuevo Aria Marin

Buyukcekmece, Turquía
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7
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ID: 38862
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 21/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Buyukcekmece

Sobre el complejo

Aria Marin redefine el estilo de vida junto al mar con 285 modernos apartamentos disponibles en distribuciones 1+1, 2+1, 4+1, así como dúplex 2+2 y 4+2, distribuidos armoniosamente en 12 elegantes edificios residenciales.

Aria Marin ofrece una experiencia residencial completa que combina confort y sofisticación, respaldada por modernas instalaciones y una ubicación privilegiada cerca de la playa, el puerto deportivo y las principales conexiones de transporte.

Ventajas del proyecto:

  • Ubicación privilegiada cerca de la playa de Büyükçekmece.

  • 285 apartamentos con una amplia variedad de distribuciones.

  • Plan de pago flexible: 50 % de entrada y financiación de hasta 15 cuotas.

  • Piscina exterior para el descanso y la recreación.

  • Baño turco (hamam) y sauna para el bienestar.

  • Moderno gimnasio totalmente equipado.

  • Cine privado dentro del complejo para el entretenimiento de los residentes.

  • Sistema de seguridad y videovigilancia las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

  • Aparcamiento subterráneo con acceso seguro.

  • A poca distancia a pie del Metrobus y de la Istanbul Marina.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Buyukcekmece, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

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Pago mensual
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