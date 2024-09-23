Piso en edificio nuevo Aria Marin

Aria Marin redefine el estilo de vida junto al mar con 285 modernos apartamentos disponibles en distribuciones 1+1, 2+1, 4+1, así como dúplex 2+2 y 4+2, distribuidos armoniosamente en 12 elegantes edificios residenciales.
Aria Marin ofrece una experiencia residencial completa que combina confort y sofisticación, respaldada por modernas instalaciones y una ubicación privilegiada cerca de la playa, el puerto deportivo y las principales conexiones de transporte.
Ventajas del proyecto:
Ubicación privilegiada cerca de la playa de Büyükçekmece.
285 apartamentos con una amplia variedad de distribuciones.
Plan de pago flexible: 50 % de entrada y financiación de hasta 15 cuotas.
Piscina exterior para el descanso y la recreación.
Baño turco (hamam) y sauna para el bienestar.
Moderno gimnasio totalmente equipado.
Cine privado dentro del complejo para el entretenimiento de los residentes.
Sistema de seguridad y videovigilancia las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Aparcamiento subterráneo con acceso seguro.
A poca distancia a pie del Metrobus y de la Istanbul Marina.