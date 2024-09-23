Piso en edificio nuevo Senfoni Etiler

Senfoni Etiler es un exclusivo proyecto residencial ubicado en Etiler, dentro del prestigioso distrito de Beşiktaş. El proyecto combina una arquitectura contemporánea y elegante con amplias zonas verdes, ofreciendo un entorno privilegiado cerca de las mejores escuelas internacionales, centros comerciales de lujo y los principales distritos financieros de Estambul.

Senfoni Etiler ofrece viviendas premium con acabados de alta calidad, completas instalaciones recreativas y de bienestar, seguridad las 24 horas y un excelente potencial de inversión. Gracias a su ubicación en uno de los barrios más exclusivos de Estambul, representa una opción ideal tanto para quienes buscan una residencia de alto nivel como para inversores interesados en la revalorización a largo plazo.

Ventajas de Senfoni Etiler