Piso en edificio nuevo Senfoni Etiler

Senfoni Etiler es un exclusivo proyecto residencial ubicado en Etiler, dentro del prestigioso distrito de Beşiktaş. El proyecto combina una arquitectura contemporánea y elegante con amplias zonas verdes, ofreciendo un entorno privilegiado cerca de las mejores escuelas internacionales, centros comerciales de lujo y los principales distritos financieros de Estambul.
Senfoni Etiler ofrece viviendas premium con acabados de alta calidad, completas instalaciones recreativas y de bienestar, seguridad las 24 horas y un excelente potencial de inversión. Gracias a su ubicación en uno de los barrios más exclusivos de Estambul, representa una opción ideal tanto para quienes buscan una residencia de alto nivel como para inversores interesados en la revalorización a largo plazo.
Ventajas de Senfoni Etiler
Prestigiosa ubicación en Etiler, en el corazón de Beşiktaş.
Diseño arquitectónico contemporáneo rodeado de amplios jardines y zonas verdes.
Apartamentos espaciosos, ideales para familias y profesionales.
Seguridad y vigilancia las 24 horas para ofrecer máxima tranquilidad.
Aparcamiento privado cubierto con sistemas inteligentes de gestión.
Instalaciones de bienestar, incluyendo gimnasio, sauna y áreas de juegos infantiles.
Muy cerca de los exclusivos centros comerciales Zorlu Center y Akmerkez.
Próximo a la Universidad Boğaziçi y a prestigiosos colegios internacionales.
Excelente acceso al metro, a la autopista E5 y a la autopista TEM.
Alto potencial de revalorización e inversión a largo plazo en una de las zonas más cotizadas de Estambul.