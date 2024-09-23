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Piso en edificio nuevo Senfoni Etiler

Besiktas, Turquía
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ID: 38246
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 19/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Besiktas

Sobre el complejo

Senfoni Etiler es un exclusivo proyecto residencial ubicado en Etiler, dentro del prestigioso distrito de Beşiktaş. El proyecto combina una arquitectura contemporánea y elegante con amplias zonas verdes, ofreciendo un entorno privilegiado cerca de las mejores escuelas internacionales, centros comerciales de lujo y los principales distritos financieros de Estambul.

Senfoni Etiler ofrece viviendas premium con acabados de alta calidad, completas instalaciones recreativas y de bienestar, seguridad las 24 horas y un excelente potencial de inversión. Gracias a su ubicación en uno de los barrios más exclusivos de Estambul, representa una opción ideal tanto para quienes buscan una residencia de alto nivel como para inversores interesados en la revalorización a largo plazo.

Ventajas de Senfoni Etiler

  1. Prestigiosa ubicación en Etiler, en el corazón de Beşiktaş.

  2. Diseño arquitectónico contemporáneo rodeado de amplios jardines y zonas verdes.

  3. Apartamentos espaciosos, ideales para familias y profesionales.

  4. Seguridad y vigilancia las 24 horas para ofrecer máxima tranquilidad.

  5. Aparcamiento privado cubierto con sistemas inteligentes de gestión.

  6. Instalaciones de bienestar, incluyendo gimnasio, sauna y áreas de juegos infantiles.

  7. Muy cerca de los exclusivos centros comerciales Zorlu Center y Akmerkez.

  8. Próximo a la Universidad Boğaziçi y a prestigiosos colegios internacionales.

  9. Excelente acceso al metro, a la autopista E5 y a la autopista TEM.

  10. Alto potencial de revalorización e inversión a largo plazo en una de las zonas más cotizadas de Estambul.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Besiktas, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

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