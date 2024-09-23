Piso en edificio nuevo Next Level İstanbul

Next Level İstanbul es un prestigioso proyecto residencial y comercial ubicado en Levent–Beşiktaş, una de las zonas más exclusivas y dinámicas de Estambul. Situado sobre la avenida Büyükdere, muy cerca de la estación de metro, ofrece una excelente conexión con el transporte público y las principales autopistas de la ciudad. El complejo cuenta con 161 residencias y 44 oficinas modernas, combinando un estilo de vida de lujo con espacios de trabajo de alto nivel.
Next Level İstanbul destaca por su innovador diseño arquitectónico, que integra la vida urbana con la naturaleza mediante terrazas ajardinadas en todos los niveles del edificio. El proyecto dispone de 5.000 m² de zonas verdes, creando un entorno tranquilo y sostenible en pleno centro de la ciudad. La finalización de la construcción está prevista para marzo de 2026.
Las 10 principales ventajas del proyecto
Ubicación privilegiada en el centro, con acceso inmediato al metro, autobuses y autopistas.
Amplias zonas verdes con 5.000 m² de jardines y terrazas paisajísticas.
Diseño arquitectónico innovador que combina el concepto de vida horizontal y vertical.
Gran variedad de tipologías residenciales: lofts, apartamentos con terraza, villas y unidades con vistas panorámicas.
Techos de hasta 4,5 metros de altura que aportan una extraordinaria sensación de amplitud.
Oficinas integradas, ideales para trabajar de forma remota o gestionar un negocio.
Sistemas de hogar inteligente y una infraestructura tecnológica de última generación.
Completa oferta de instalaciones sociales y de bienestar, incluyendo spa, piscina, gimnasio y áreas infantiles.
Seguridad avanzada las 24 horas con sistemas de videovigilancia y control de acceso.
Espectaculares vistas al Bósforo y al skyline de Estambul.