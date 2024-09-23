Piso en edificio nuevo Next Level İstanbul

Next Level İstanbul es un prestigioso proyecto residencial y comercial ubicado en Levent–Beşiktaş, una de las zonas más exclusivas y dinámicas de Estambul. Situado sobre la avenida Büyükdere, muy cerca de la estación de metro, ofrece una excelente conexión con el transporte público y las principales autopistas de la ciudad. El complejo cuenta con 161 residencias y 44 oficinas modernas, combinando un estilo de vida de lujo con espacios de trabajo de alto nivel.

Next Level İstanbul destaca por su innovador diseño arquitectónico, que integra la vida urbana con la naturaleza mediante terrazas ajardinadas en todos los niveles del edificio. El proyecto dispone de 5.000 m² de zonas verdes, creando un entorno tranquilo y sostenible en pleno centro de la ciudad. La finalización de la construcción está prevista para marzo de 2026.

Las 10 principales ventajas del proyecto