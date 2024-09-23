Piso en edificio nuevo Nivak Florya

Nivak Florya es un exclusivo proyecto residencial de baja altura ubicado en Şenlikköy, en el distrito de Bakırköy. El proyecto se extiende sobre una superficie de 20.500 m² y está compuesto por 12 edificios residenciales con un total de 96 viviendas exclusivas. Ofrece apartamentos con distribuciones desde 2+1 hasta 7+1, con amplios espacios diseñados para brindar el máximo confort.
Nivak Florya combina una arquitectura elegante con extensas zonas verdes y servicios de primer nivel. Los residentes disfrutan de un moderno centro de bienestar, una piscina cubierta de tamaño olímpico, áreas de juegos infantiles y una excelente ubicación cerca de centros comerciales, playas y las principales conexiones de transporte de Estambul.
10 ventajas de Nivak Florya
Amplia variedad de viviendas: Apartamentos con distribuciones desde 2+1 hasta 7+1, con superficies de 184 a 674 m².
Arquitectura de baja altura: Edificios de 4 a 5 plantas, con amplios balcones y una gran separación entre bloques.
Extensas zonas verdes: 8.200 m² dedicados a jardines, lagos ornamentales y senderos para caminar.
Completas áreas sociales: Cafetería en el vestíbulo, parques infantiles, zonas para adolescentes y sala de reuniones.
Centro de bienestar integral: Gimnasio, sala de pilates, baño turco, sauna, baño de vapor, salas de masaje y mucho más.
Gran piscina cubierta: Piscina climatizada de estilo olímpico con una superficie de 368 m².
Áreas de entretenimiento familiar: Muro de escalada, billar, zonas con PlayStation y otras opciones recreativas.
Mezquita dentro del complejo: Espacio de oración de 85 m² para la comodidad de los residentes.
Excelente conectividad: A pocos minutos de Flyinn Mall, Metrobus, Marmaray, el Túnel de Eurasia y el Aeropuerto de Estambul.
Construcción resistente a terremotos: Infraestructura de hogar inteligente, altos estándares de seguridad y materiales de construcción de primera calidad.