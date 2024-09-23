Piso en edificio nuevo Nivak Florya

Nivak Florya es un exclusivo proyecto residencial de baja altura ubicado en Şenlikköy, en el distrito de Bakırköy. El proyecto se extiende sobre una superficie de 20.500 m² y está compuesto por 12 edificios residenciales con un total de 96 viviendas exclusivas. Ofrece apartamentos con distribuciones desde 2+1 hasta 7+1, con amplios espacios diseñados para brindar el máximo confort.

Nivak Florya combina una arquitectura elegante con extensas zonas verdes y servicios de primer nivel. Los residentes disfrutan de un moderno centro de bienestar, una piscina cubierta de tamaño olímpico, áreas de juegos infantiles y una excelente ubicación cerca de centros comerciales, playas y las principales conexiones de transporte de Estambul.

10 ventajas de Nivak Florya