Piso en edificio nuevo Angel City

Angel City es un moderno proyecto residencial ubicado en Ataşehir, en el lado asiático de Estambul, cerca del Centro Financiero Internacional de Estambul. Ofrece un diseño contemporáneo, comodidad urbana y una ubicación privilegiada.

Angel City cuenta con apartamentos funcionales, acabados de alta calidad, completas instalaciones sociales, amplias zonas verdes y un excelente potencial de ingresos por alquiler y revalorización a largo plazo en uno de los distritos más exclusivos de Estambul.

10 ventajas destacadas de Angel City