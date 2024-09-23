Piso en edificio nuevo Angel City

Angel City es un moderno proyecto residencial ubicado en Ataşehir, en el lado asiático de Estambul, cerca del Centro Financiero Internacional de Estambul. Ofrece un diseño contemporáneo, comodidad urbana y una ubicación privilegiada.
Angel City cuenta con apartamentos funcionales, acabados de alta calidad, completas instalaciones sociales, amplias zonas verdes y un excelente potencial de ingresos por alquiler y revalorización a largo plazo en uno de los distritos más exclusivos de Estambul.
10 ventajas destacadas de Angel City
Ubicación privilegiada en Ataşehir, lado asiático de Estambul
Cerca del Centro Financiero Internacional de Estambul
Diseño arquitectónico contemporáneo
Distribuciones funcionales de los apartamentos
Acabados interiores de alta calidad
Piscina, gimnasio y sauna
Zonas verdes y espacios de recreación ajardinados
Seguridad las 24 horas con acceso controlado
Aparcamiento subterráneo seguro
Alto potencial de ingresos por alquiler y revalorización del inmueble a largo plazo