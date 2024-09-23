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Piso en edificio nuevo Angel City

Atasehir, Turquía
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13
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ID: 38175
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 7/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Atasehir

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Angel City es un moderno proyecto residencial ubicado en Ataşehir, en el lado asiático de Estambul, cerca del Centro Financiero Internacional de Estambul. Ofrece un diseño contemporáneo, comodidad urbana y una ubicación privilegiada.

Angel City cuenta con apartamentos funcionales, acabados de alta calidad, completas instalaciones sociales, amplias zonas verdes y un excelente potencial de ingresos por alquiler y revalorización a largo plazo en uno de los distritos más exclusivos de Estambul.

10 ventajas destacadas de Angel City

  • Ubicación privilegiada en Ataşehir, lado asiático de Estambul

  • Cerca del Centro Financiero Internacional de Estambul

  • Diseño arquitectónico contemporáneo

  • Distribuciones funcionales de los apartamentos

  • Acabados interiores de alta calidad

  • Piscina, gimnasio y sauna

  • Zonas verdes y espacios de recreación ajardinados

  • Seguridad las 24 horas con acceso controlado

  • Aparcamiento subterráneo seguro

  • Alto potencial de ingresos por alquiler y revalorización del inmueble a largo plazo

Localización en el mapa

Atasehir, Turquía
Educación
Cuidado de la salud

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