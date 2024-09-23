Piso en edificio nuevo Otto Ataşehir

Otto Ataşehir es un proyecto de uso mixto listo para habitar, ubicado en Ataşehir, que combina residencias, oficinas y locales comerciales en un mismo edificio. Se encuentra cerca del Centro Financiero de Estambul y de los principales servicios urbanos.

Otto Ataşehir ofrece una amplia variedad de unidades con excelente conectividad de transporte. Está diseñado para satisfacer la alta demanda de alquiler y el estilo de vida urbano, proporcionando ingresos estables por arrendamiento y un sólido potencial de revalorización a largo plazo.

10 ventajas principales de Otto Ataşehir