  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Atasehir
  4. Piso en edificio nuevo Otto Ataşehir

Piso en edificio nuevo Otto Ataşehir

Atasehir, Turquía
Precio en demanda
;
11
Dejar una solicitud
ID: 38174
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 7/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Atasehir

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Otto Ataşehir es un proyecto de uso mixto listo para habitar, ubicado en Ataşehir, que combina residencias, oficinas y locales comerciales en un mismo edificio. Se encuentra cerca del Centro Financiero de Estambul y de los principales servicios urbanos.

Otto Ataşehir ofrece una amplia variedad de unidades con excelente conectividad de transporte. Está diseñado para satisfacer la alta demanda de alquiler y el estilo de vida urbano, proporcionando ingresos estables por arrendamiento y un sólido potencial de revalorización a largo plazo.

10 ventajas principales de Otto Ataşehir

  • Ubicado a pocos minutos del Centro Financiero de Estambul en Ataşehir.

  • Proyecto listo para ocupar con la construcción completamente finalizada.

  • Concepto de uso mixto que integra viviendas, oficinas y espacios comerciales en un solo edificio.

  • Amplia variedad de unidades, desde apartamentos de 1+1 hasta residencias de mayor tamaño, además de oficinas.

  • A poca distancia a pie de la futura estación de metro de Ataşehir.

  • Acceso directo a las autopistas E-5 y TEM.

  • Rodeado de hospitales, centros comerciales, hoteles y centros de negocios.

  • Diseñado para atraer a empresas, profesionales e inquilinos corporativos.

  • Alta demanda de alquiler gracias a la integración de espacios residenciales y de oficinas.

  • Apto para obtener la ciudadanía turca mediante la compra de una propiedad.

Localización en el mapa

Atasehir, Turquía
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial New residence with a fitness center and a parking close to the highways, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquía
de
$262,637
Complejo residencial Moonlight Complex
Didim, Turquía
de
$112,019
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and terraces, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquía
de
$1,28M
Complejo residencial Furnished 2+1 apartments in the Yekta Plaza complex.
Mahmutlar, Turquía
de
$186,003
Complejo residencial RIO
Elvanli, Turquía
de
$41,605
Está viendo
Piso en edificio nuevo Otto Ataşehir
Atasehir, Turquía
Precio en demanda
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquía
de
$338,245
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas al lago y al Mar de Marmara.La residencia cuenta con un aparcamiento, un parque infantil, una zona verde, un gimnasio, seguridad alrededor de la hora.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra a un minuto a pie de la costa y el…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with picturesque views close to international schools and 5 minutes away from the beach, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquía
de
$265,848
El proyecto multifuncional incluye unidades residenciales, comerciales y de oficina.Las ventanas ofrecen vistas al mar, al lago y a la ciudad.Terminación - 30/06/2025.Ubicación e infraestructura cercana 200 metros de la Universidad Beykent100 metros del centro comercial Perlavista200 metros …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turquía
de
$158,180
El proyecto Forev Modern Haliç, que se eleva junto a la textura histórica de Eyüp y el Cuerno de Oro, le ofrece espacios de vida óptimos en línea con las tendencias actuales con los privilegios que ofrece. Nuestros apartamentos, diseñados adecuadamente para cada necesidad, abren las puertas …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones