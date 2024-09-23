Piso en edificio nuevo Otto Ataşehir

Otto Ataşehir es un proyecto de uso mixto listo para habitar, ubicado en Ataşehir, que combina residencias, oficinas y locales comerciales en un mismo edificio. Se encuentra cerca del Centro Financiero de Estambul y de los principales servicios urbanos.
Otto Ataşehir ofrece una amplia variedad de unidades con excelente conectividad de transporte. Está diseñado para satisfacer la alta demanda de alquiler y el estilo de vida urbano, proporcionando ingresos estables por arrendamiento y un sólido potencial de revalorización a largo plazo.
10 ventajas principales de Otto Ataşehir
Ubicado a pocos minutos del Centro Financiero de Estambul en Ataşehir.
Proyecto listo para ocupar con la construcción completamente finalizada.
Concepto de uso mixto que integra viviendas, oficinas y espacios comerciales en un solo edificio.
Amplia variedad de unidades, desde apartamentos de 1+1 hasta residencias de mayor tamaño, además de oficinas.
A poca distancia a pie de la futura estación de metro de Ataşehir.
Acceso directo a las autopistas E-5 y TEM.
Rodeado de hospitales, centros comerciales, hoteles y centros de negocios.
Diseñado para atraer a empresas, profesionales e inquilinos corporativos.
Alta demanda de alquiler gracias a la integración de espacios residenciales y de oficinas.
Apto para obtener la ciudadanía turca mediante la compra de una propiedad.