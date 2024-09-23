Piso en edificio nuevo Otto Barbaros

Otto Barbaros es un proyecto de uso mixto residencial y comercial ubicado en el bulevar Barbaros, en Ataşehir. Diseñado con una arquitectura moderna y distribuciones funcionales, ofrece un estilo de vida urbano junto a los principales corredores empresariales de Estambul.

Otto Barbaros ofrece privacidad, seguridad y espacios funcionales con acceso directo a oficinas, centros comerciales y principales vías de transporte, lo que lo convierte en una excelente opción para vivir, trabajar e invertir a largo plazo en Ataşehir.

10 ventajas principales de Otto Barbaros