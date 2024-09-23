Piso en edificio nuevo Otto Barbaros

Otto Barbaros es un proyecto de uso mixto residencial y comercial ubicado en el bulevar Barbaros, en Ataşehir. Diseñado con una arquitectura moderna y distribuciones funcionales, ofrece un estilo de vida urbano junto a los principales corredores empresariales de Estambul.
Otto Barbaros ofrece privacidad, seguridad y espacios funcionales con acceso directo a oficinas, centros comerciales y principales vías de transporte, lo que lo convierte en una excelente opción para vivir, trabajar e invertir a largo plazo en Ataşehir.
10 ventajas principales de Otto Barbaros
Ubicación directa en el bulevar Barbaros, una de las principales arterias de Ataşehir.
Situado cerca del distrito financiero y del centro corporativo de Estambul.
Combina viviendas con espacios comerciales y locales comerciales dentro del proyecto.
Diseñado para profesionales que trabajan en el distrito empresarial de Ataşehir.
Distribuciones de apartamentos eficientes y funcionales para la vida cotidiana.
Arquitectura moderna y fachada acorde con los estándares urbanos contemporáneos.
Fácil acceso a las autopistas TEM y E-5 para una excelente movilidad por toda la ciudad.
Sistema de seguridad con control de acceso las 24 horas, los 7 días de la semana, adaptado a un complejo de uso mixto.
Amplia capacidad de estacionamiento para residentes y visitantes de las áreas comerciales.
Alto potencial de conservación y revalorización del valor gracias al limitado número de nuevos desarrollos en el bulevar Barbaros.