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Piso en edificio nuevo Otto Barbaros

Dudullu Caddesi, Turquía
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ID: 38173
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 7/7/26

Localización

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  • Dirección
    Dudullu Caddesi

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Otto Barbaros es un proyecto de uso mixto residencial y comercial ubicado en el bulevar Barbaros, en Ataşehir. Diseñado con una arquitectura moderna y distribuciones funcionales, ofrece un estilo de vida urbano junto a los principales corredores empresariales de Estambul.

Otto Barbaros ofrece privacidad, seguridad y espacios funcionales con acceso directo a oficinas, centros comerciales y principales vías de transporte, lo que lo convierte en una excelente opción para vivir, trabajar e invertir a largo plazo en Ataşehir.

10 ventajas principales de Otto Barbaros

  • Ubicación directa en el bulevar Barbaros, una de las principales arterias de Ataşehir.

  • Situado cerca del distrito financiero y del centro corporativo de Estambul.

  • Combina viviendas con espacios comerciales y locales comerciales dentro del proyecto.

  • Diseñado para profesionales que trabajan en el distrito empresarial de Ataşehir.

  • Distribuciones de apartamentos eficientes y funcionales para la vida cotidiana.

  • Arquitectura moderna y fachada acorde con los estándares urbanos contemporáneos.

  • Fácil acceso a las autopistas TEM y E-5 para una excelente movilidad por toda la ciudad.

  • Sistema de seguridad con control de acceso las 24 horas, los 7 días de la semana, adaptado a un complejo de uso mixto.

  • Amplia capacidad de estacionamiento para residentes y visitantes de las áreas comerciales.

  • Alto potencial de conservación y revalorización del valor gracias al limitado número de nuevos desarrollos en el bulevar Barbaros.

Localización en el mapa

Dudullu Caddesi, Turquía
Educación
Cuidado de la salud

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