Complejo residencial TOR Finance City Istanbul: Apartments in the Up-and-Coming Ümraniye District.

Umraniye, Turquía
Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Ümraniye
  • Metro
    Ihlamurkuyu (~ 900 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Sobre el complejo

TOR Finance City Estambul: Apartamentos en el distrito de Up-and-Coming Ümraniye

Este exclusivo proyecto residencial se encuentra en el rápido desarrollo del distrito de Ümraniye en el lado anatoliano de Estambul, a solo 5 minutos del Centro Financiero de Estambul.

Combinando los niveles de vida modernos con las ventajas del transporte central, este proyecto ofrece una opción ideal para inversores y familias.

Apartamentos en venta

  • 1+1 apartamentos (de 95 m2 a 211 m2) de USD 229.000
  • 2+1 apartamentos (de 117 m2 a 180 m2) desde USD 310,000
  • Apartamento de Ciudadanía - dos apartamentos 2+1 y un apartamento 2+1 por USD 540.000

Plan de pago:

  • ¡El 30% de pago!
  • 0% plan de instalación hasta la terminación de la construcción!

Fecha de terminación: Q4 2027

Infraestructura desarrollada del complejo

El complejo residencial de la ciudad de Tor Finans, construido en un terreno con una superficie total de 8.000 m2, consta de dos bloques residenciales modernos de 12 pisos, que ofrecen un total de 242 apartamentos en 1+1 y 2+1 configuraciones.

Las características complejas:

  • Piscina cubierta
  • Baño turco, sauna y zona de spa
  • Pilates room
  • Áreas de juego para niños
  • Recepción y ascensor
  • Pasillos peatonal y zonas de relajación
  • Estacionamiento interior
  • Cámaras de seguridad y vigilancia 24 horas

Ventajas del apartamento

Cada apartamento está diseñado para una vida cómoda y segura y está equipado con:

  • Terraza y balcón
  • Lavandería y trastero
  • Sistema de calefacción central
  • Sistema doméstico inteligente
  • Aire acondicionado y ciegos
  • Electrodomésticos de cocina incorporados
  • Sistema central de satélites
  • Sistema de medición de calor

Ubicación conveniente

El complejo está a poca distancia de los servicios clave:

  • 50 m - parada de autobús más cercana
  • 150 m - farmacia
  • 200 m - parque y paseo marítimo
  • 500 m - Centro Financiero de Estambul
  • 600 m - Hospital
  • 700 m — Estación de metro
  • 1 km — Canpark Shopping Center
  • 3 km — Buyaka Shopping Center
  • 10 km - 15th July Martyrs' Bridge
  • 11 km - Tunel de Eurasia
  • 13.7 km - Fatih Sultan Mehmet Bridge
  • 28 km — Aeropuerto de Sabiha Gokcen

¿Por qué comprar un apartamento en TOR Finance City?

  1. Legalization: Adecuado para obtener un permiso de residencia y la ciudadanía turca
  2. Área promisora: Ümraniye se está desarrollando activamente, con creciente demanda de vivienda.
  3. Proximidad al centro financiero: IFC atrae profesionales debido a la alta demanda de alquiler.
  4. Accesibilidad de transporte: Metro, paradas de autobús y carreteras están a poca distancia.
  5. Infraestructura moderna: Todo lo que necesitas está cerca.
  6. Seguridad y confort: seguridad las 24 horas, cámaras de vigilancia y un ambiente bien diseñado.
  7. Beneficios a largo plazo: aumento de los valores de propiedad en una zona en desarrollo.

No te pierdas la oportunidad de ser propietario de un apartamento en TOR Finance City!

Contacta con nosotros para:

  • Obtenga información detallada sobre los planos y precios
  • Programar una visualización en línea o en persona
  • Aprenda sobre términos de compra y opciones de financiación.

