Complejo residencial Turkish citizenship by investment!

Un proyecto único que encarna la arquitectura moderna y el diseño lujoso, situado en Maltepe en el lado asiático de la ciudad.

Paquete de apartamento para la ciudadanía turca:

Dos apartamentos 1+1 y 1+1 para 460.00 USU

Dos apartamentos 2+1 y 1+1 para 575,00 USU

El complejo está situado a pocos pasos del metro y Piazza Shopping Center, cerca de todo lo que necesita, desde escuelas y hospitales hasta restaurantes y centros de entretenimiento. Fácil acceso a todo: carreteras, carreteras y transporte público, lo convierte en el lugar ideal para su cómoda vida.

El complejo consta de tres bloques, cada uno de hasta 14 pisos de altura, situado en una parcela de 13,412 m2, con un total de 698 apartamentos en varios diseños 1+1 y 2+1, que van en tamaño de 56 m2 a 106 m2. Fecha final: Q3 2026.

Infraestructura:

Piscina exterior

Sauna

Hamam turco

Gym

Jardines y senderos para caminar

Parque infantil

Zonas sociales

Aparcamiento

Seguridad 24/7

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