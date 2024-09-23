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Complejo residencial Turkish citizenship by investment!

Maltepe, Turquía
de
$460,000
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ETH
286.7903910
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454 794.8726822
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ID: 36539
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1196
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 9/5/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Maltepe
  • Metro
    Huzurevi (~ 800 m)
  • Metro
    Maltepe (~ 900 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Sobre el complejo

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Un proyecto único que encarna la arquitectura moderna y el diseño lujoso, situado en Maltepe en el lado asiático de la ciudad.

Paquete de apartamento para la ciudadanía turca:

  • Dos apartamentos 1+1 y 1+1 para 460.00 USU
  • Dos apartamentos 2+1 y 1+1 para 575,00 USU

El complejo está situado a pocos pasos del metro y Piazza Shopping Center, cerca de todo lo que necesita, desde escuelas y hospitales hasta restaurantes y centros de entretenimiento. Fácil acceso a todo: carreteras, carreteras y transporte público, lo convierte en el lugar ideal para su cómoda vida.

El complejo consta de tres bloques, cada uno de hasta 14 pisos de altura, situado en una parcela de 13,412 m2, con un total de 698 apartamentos en varios diseños 1+1 y 2+1, que van en tamaño de 56 m2 a 106 m2. Fecha final: Q3 2026.

Infraestructura:

  • Piscina exterior
  • Sauna
  • Hamam turco
  • Gym
  • Jardines y senderos para caminar
  • Parque infantil
  • Zonas sociales
  • Aparcamiento
  • Seguridad 24/7

Para más información sobre este proyecto, por favor llámenos o envíenos un correo electrónico.

Localización en el mapa

Maltepe, Turquía
Educación
Cuidado de la salud

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Fecha límite
Pago mensual
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Pago mensual
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