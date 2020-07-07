  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Pattaya City
  4. Complejo residencial Zhiloy kompleks EMPIRE

Complejo residencial Zhiloy kompleks EMPIRE

Pattaya City, Tailandia
de
$90,266
;
4
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 3997
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/6/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Chon Buri
  • Barrio
    Nong Pla Lai
  • Ciudad
    Pattaya City

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2023
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    24

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский
ImperioPeríodo de entrega - IV sq. 2023Complejo de lujo de clase premium para vivir cómoda y descansar de uno de los mejores desarrolladores en Pattaya.El complejo consta de 24 plantas situadas en la zona de Jomtien a 800 metros de la mejor playa de la ciudad - Jomtien Beach, que le permitirá disfrutar de impresionantes vistas del Golfo de Tailandia y la ciudad, y la infraestructura desarrollada a nivel de 5 * proporcionará una estancia cómoda.La zona de Jomtien es muy verde con la infraestructura necesaria - supermercados y tiendas, restaurantes y bares, centros comerciales, salón de masajes, farmacias, clubes, parques, un mercado donde siempre se pueden comprar frutas frescas, verduras, mariscos.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 64.0
Precio por m², USD 4,166
Precio del apartamento, USD 282,432
Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Apartamento
Área, m² 32.0
Precio por m², USD 3,095
Precio del apartamento, USD 99,030
Apartamentos Estudio
Área, m² 38.3
Precio por m², USD 1,935
Precio del apartamento, USD 78,507

Localización en el mapa

Pattaya City, Tailandia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Residence 1+1 in the Radisson Blu 5* Phuket hotel, 350 meters from the sea.
Choeng Thale, Tailandia
de
$214,620
Complejo residencial Laguna Bayside
Choeng Thale, Tailandia
Precio en demanda
Complejo residencial Layan Green Park – 6% to 8% guarantee – 3 to 5 years
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$132,788
Complejo residencial WHIZDOM THE FORESTIAS
Ban Prem Ruethai, Tailandia
de
$153,613
Complejo residencial Residence with a private beach and a panoramic view, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$812,645
Está viendo
Complejo residencial Zhiloy kompleks EMPIRE
Pattaya City, Tailandia
de
$90,266
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Complejo residencial Sunny Moon
Complejo residencial Sunny Moon
Complejo residencial Sunny Moon
Complejo residencial Sunny Moon
Complejo residencial Sunny Moon
Mostrar todo Complejo residencial Sunny Moon
Complejo residencial Sunny Moon
Rawai, Tailandia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 7
Sunny Moon es un complejo exclusivo en Tailandia para los amantes de una vida plena y en equilibrio. En el complejo todo está pensado hasta el más mínimo detalle, teniendo en cuenta las necesidades de la gente moderna, para brindarles el máximo confort. El lugar ideal está lleno de amor, ene…
Agencia
Udomo
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a swimming pool near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New residence with a swimming pool near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$131,458
Este complejo residencial es un espacio de arte para vivir cómodamente, donde cada detalle se piensa al mínimo detalle para crear un ambiente de lujo en los trópicos.Abrazar una experiencia única inspirada en el encanto pacífico de una galería de arte, donde la arquitectura cuidadosamente el…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a fitness centre and a co-working space, Bangkok, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a fitness centre and a co-working space, Bangkok, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a fitness centre and a co-working space, Bangkok, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a fitness centre and a co-working space, Bangkok, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a fitness centre and a co-working space, Bangkok, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New residence with a swimming pool, a fitness centre and a co-working space, Bangkok, Thailand
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a fitness centre and a co-working space, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tailandia
de
$307,322
Deleite en el ritmo suave de la vida como su condominio estilo resort, hace que cada día se sienta realmente extraordinario. En un mundo donde la naturaleza, y cada amenidad que deseas se reúnen todas tus necesidades de estilo de vida se cumplen.Inspirada en la belleza pacífica del valle, ca…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Tailandia
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
07.07.2020
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
Mostrar todas las publicaciones