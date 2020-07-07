Complejo residencial Zhiloy kompleks EMPIRE

ImperioPeríodo de entrega - IV sq. 2023Complejo de lujo de clase premium para vivir cómoda y descansar de uno de los mejores desarrolladores en Pattaya.El complejo consta de 24 plantas situadas en la zona de Jomtien a 800 metros de la mejor playa de la ciudad - Jomtien Beach, que le permitirá disfrutar de impresionantes vistas del Golfo de Tailandia y la ciudad, y la infraestructura desarrollada a nivel de 5 * proporcionará una estancia cómoda.La zona de Jomtien es muy verde con la infraestructura necesaria - supermercados y tiendas, restaurantes y bares, centros comerciales, salón de masajes, farmacias, clubes, parques, un mercado donde siempre se pueden comprar frutas frescas, verduras, mariscos.