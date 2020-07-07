Barrio residencial ZhK Cote d Azur

Piscina y bar en la azotea

3 áreas de piscina ( piscina infantil, piscina para adultos, toboganes )

cenadores para relajación y barbacoa

estacionamiento abierto

seguridad y videovigilancia en el territorio

restaurante

recepción ( de 9 a 18 horas )

salón / bar

gimnasio

sauna y baño de vapor

jacuzzi caliente y frío

sala de juegos para niños

tenis de mesa

billar

sala de informática / biblioteca

PROYECTO DE COTE D'AZUR Apartamentos de lujo en el prestigioso barrio paisajístico de Jomtien de Pattaya con su propia infraestructura y a 300 metros de la playa de arena. El complejo está diseñado al estilo de la comida francesa y recrea la atmósfera de un moderno complejo francés en la Costa Azul. El complejo está ubicado en un área protegida cerrada de 24,000 metros cuadrados. m con muchas piscinas y un jardín tropical, consta de seis edificios de 8 pisos e incluye 1308 magníficos apartamentos. En el territorio del complejo hay restaurantes y tiendas. Complejo entregado: cuarto trimestre 2020 año. INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO:DISTRICTURA DEL ÁREA: - a la playa de Jomtien 7-10 minutos a pie, 3 minutos en transporte - almacenar 7-11 dentro del proyecto ( edificio A ) - lavandería 10 minutos a pie, 3 minutos en transporte - al hipermercado más cercano 10-12 minutos en la pista - a la escuela más cercana - 10-12 minutos en transporte - al mercado más cercano - 12-15 minutos en transporte Para los residentes del complejo, se ofrece un servicio de transporte gratuito a la playa y viceversa. El transporte desde el proyecto se envía 3 veces al día. Hora de salida: 10:30, 13:30, 16:00. FORMULARIO DE PROPIEDAD: Cuota extranjera de dominio absoluto