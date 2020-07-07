Barrio residencial ZhK Cote d Azur

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PROYECTO DE COTE D'AZUR
Apartamentos de lujo en el prestigioso barrio paisajístico de Jomtien de Pattaya con su propia infraestructura y a 300 metros de la playa de arena. El complejo está diseñado al estilo de la comida francesa y recrea la atmósfera de un moderno complejo francés en la Costa Azul.
El complejo está ubicado en un área protegida cerrada de 24,000 metros cuadrados. m con muchas piscinas y un jardín tropical, consta de seis edificios de 8 pisos e incluye 1308 magníficos apartamentos. En el territorio del complejo hay restaurantes y tiendas.
Complejo entregado: cuarto trimestre 2020 año.
INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO:
Piscina y bar en la azotea
3 áreas de piscina ( piscina infantil, piscina para adultos, toboganes )
cenadores para relajación y barbacoa
estacionamiento abierto
seguridad y videovigilancia en el territorio
restaurante
recepción ( de 9 a 18 horas )
salón / bar
gimnasio
sauna y baño de vapor
jacuzzi caliente y frío
sala de juegos para niños
tenis de mesa
billar
sala de informática / biblioteca
DISTRICTURA DEL ÁREA:
- a la playa de Jomtien 7-10 minutos a pie, 3 minutos en transporte
- almacenar 7-11 dentro del proyecto ( edificio A )
- lavandería 10 minutos a pie, 3 minutos en transporte
- al hipermercado más cercano 10-12 minutos en la pista
- a la escuela más cercana - 10-12 minutos en transporte
- al mercado más cercano - 12-15 minutos en transporte
Para los residentes del complejo, se ofrece un servicio de transporte gratuito a la playa y viceversa. El transporte desde el proyecto se envía 3 veces al día.
Hora de salida: 10:30, 13:30, 16:00.
FORMULARIO DE PROPIEDAD: Cuota extranjera de dominio absoluto