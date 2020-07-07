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Barrio residencial ZhK Cote d Azur

Chiang Mai City Municipality, Tailandia
de
$62,000
;
3
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ID: 3840
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/6/26

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  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Chiang Mai
  • Ciudad
    Chiang Mai City Municipality

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2023
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Sobre el complejo

PROYECTO DE COTE D'AZUR Apartamentos de lujo en el prestigioso barrio paisajístico de Jomtien de Pattaya con su propia infraestructura y a 300 metros de la playa de arena. El complejo está diseñado al estilo de la comida francesa y recrea la atmósfera de un moderno complejo francés en la Costa Azul. El complejo está ubicado en un área protegida cerrada de 24,000 metros cuadrados. m con muchas piscinas y un jardín tropical, consta de seis edificios de 8 pisos e incluye 1308 magníficos apartamentos. En el territorio del complejo hay restaurantes y tiendas.  Complejo entregado: cuarto trimestre 2020 año. INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO:
  • Piscina y bar en la azotea
  • 3 áreas de piscina ( piscina infantil, piscina para adultos, toboganes )
  • cenadores para relajación y barbacoa 
  • estacionamiento abierto
  • seguridad y videovigilancia en el territorio
  • restaurante 
  • recepción ( de 9 a 18 horas )
  • salón / bar 
  • gimnasio
  • sauna y baño de vapor
  • jacuzzi caliente y frío
  • sala de juegos para niños
  • tenis de mesa 
  • billar 
  • sala de informática / biblioteca
DISTRICTURA DEL ÁREA: - a la playa de Jomtien 7-10 minutos a pie, 3 minutos en transporte - almacenar 7-11 dentro del proyecto ( edificio A ) - lavandería 10 minutos a pie, 3 minutos en transporte  - al hipermercado más cercano 10-12 minutos en la pista - a la escuela más cercana - 10-12 minutos en transporte - al mercado más cercano - 12-15 minutos en transporte Para los residentes del complejo, se ofrece un servicio de transporte gratuito a la playa y viceversa. El transporte desde el proyecto se envía 3 veces al día.  Hora de salida: 10:30, 13:30, 16:00. FORMULARIO DE PROPIEDAD: Cuota extranjera de dominio absoluto

 

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 52.0
Precio por m², USD 2,356
Precio del apartamento, USD 122,500
Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Apartamento
Área, m² 32.0
Precio por m², USD 2,594
Precio del apartamento, USD 83,000
Apartamentos Estudio
Área, m² 24.5
Precio por m², USD 2,618
Precio del apartamento, USD 64,000

Localización en el mapa

Chiang Mai City Municipality, Tailandia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
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Tipo de interés
Importe del préstamo
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Fecha límite
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Fecha límite
Pago mensual
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Pago mensual
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