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Locales comerciales en venta en Zanzibar, Tanzania

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Región de Zanzíbar Sur y Central
4
Paje
3
5 propiedades total found
Hotel 122 m² en Paje, Tanzania
Hotel 122 m²
Paje, Tanzania
Área 122 m²
Número de plantas 8
Presale en la primera línea de la prima del océano.Desde el estudio 40 m2 hasta el ático rea…
$220,000
VAT
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De inversiones 42 m² en Paje, Tanzania
De inversiones 42 m²
Paje, Tanzania
Área 42 m²
Número de plantas 8
Presale en la primera línea de la prima del océano.Desde el estudio 40 m2 hasta el ático rea…
$90,000
VAT
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Resort Secluded Gardens en Zanzibar, Tanzania
Resort Secluded Gardens
Zanzibar, Tanzania
Zanzíbar, Tanzania La boutique, elegante, encantador, hotel privado está situado en 5,9 hect…
$6,82M
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Propiedad comercial 41 m² en Bwejuu, Tanzania
Propiedad comercial 41 m²
Bwejuu, Tanzania
Área 41 m²
Número de plantas 8
Presale en la primera línea de la prima del océanoDe 40m2 estudio a 800m2 ático realNuevo pr…
$90,000
VAT
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Hotel 222 m² en Paje, Tanzania
Hotel 222 m²
Paje, Tanzania
Área 222 m²
Número de plantas 8
Presale en la primera línea de la prima del océano.Desde el estudio 40 m2 hasta el ático rea…
$550,000
VAT
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