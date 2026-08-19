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Propiedades residenciales en venta en Liubliana, Eslovenia

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apartamentos
21
casas independientes
24
45 propiedades total found
Casa en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Casa
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Área 161 m²
AN EXCELLENT OPPORTUNITY!   FULLY EQUIPPED, MODERN SEMI-DETACHED HOUSE Location: Lj…
$1,45M
VAT
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Villa en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Área 125 m²
Nueva casa con una de las vistas más bellas del Mar AdriáticoVenta es una nueva casa unifami…
$1,09M
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Casa 4 habitaciones en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Casa 4 habitaciones
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 254 m²
Número de plantas 3
Venta: una casa adosada contemporánea en la urbanización residencial bien planificada Zeleni…
$1,45M
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Área 101 m²
Adosado con vistas parciales del Adriático.Pequeña casa de 101 m2, construida en 1920 y comp…
$448,098
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Villa en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Área 214 m²
Residencia privada con vistas al marLe ofrecemos una venta exclusiva de una residencia compl…
$1,74M
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Apartamento 4 habitaciones en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Apartamento 4 habitaciones
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 225 m²
Piso 1/2
Villa Stanežiče es una casa moderna, de cuatro apartamentos de alto nivel, situada en un bar…
$1,10M
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TekceTekce
Villa en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Área 286 m²
Casa moderna en el centro de LiublianaEn una ubicación conveniente, cerca del centro, una ca…
$2,34M
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Casa en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Casa
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Área 225 m²
Número de plantas 3
Casa a 5 minutos a pie del Tivoli Center and Park, LubljanaCasa independiente en una zona ve…
$760,233
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Apartamento en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Apartamento
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Área 153 m²
Piso 1/3
Moderno apartamento de 3 habitaciones con una gran terraza de verano y vistas al castillo de…
$1,15M
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Casa en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Casa
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Área 263 m²
Casa en el centro de LiublianaEn una de las zonas más atractivas de Liubliana, en una zona t…
$2,41M
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Villa en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Área 109 m²
Casa con vistas al mar rodeada de olivaresCasa de piedra parcialmente reformada (109 m2), co…
$1,16M
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Apartamento en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Apartamento
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Área 87 m²
Piso 1/3
Nuevo apartamento amueblado en Liubliana, en el primer LCD biofílico en EsloveniaApartamento…
$529,612
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Apartamento en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Apartamento
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Área 87 m²
Piso 1/3
Nuevo apartamento amueblado en Liubliana, en el primer LCD biofílico en EsloveniaApartamento…
$529,004
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Apartamento 4 habitaciones en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Apartamento 4 habitaciones
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Esta es una oportunidad excepcional para comprar un hermoso apartamento en uno de los barrio…
$723,479
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Ático Ático 3 habitaciones en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Ático Ático 3 habitaciones
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 298 m²
EXCLUSIVITY: DUPLEX PENTHOUSE with A VIEW OF LJUBLJANA CASTLEUbicación: Ljubljana-Trnovo, ce…
$3,65M
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MILARO d.o.o.
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Villa en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Área 208 m²
Exclusiva casa moderna con hermosas vistas de Koper y TriesteCasa con hermosas vistas al mar…
$1,04M
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Casa en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Casa
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Área 286 m²
Casa moderna en el centro de LiublianaEn una ubicación conveniente, cerca del centro, una ca…
$2,34M
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Apartamento en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Apartamento
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Área 452 m²
Piso 6/7
Apartamento de primera clase en el centro de LiublianaEn el corazón de la capital, vendemos …
$4,58M
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Apartamento en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Apartamento
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Área 91 m²
Apartamento de tres dormitorios en una de las zonas más populares de Liubliana, en BejigradP…
$626,086
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Villa en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Nº de cuartos de baño 7
Área 720 m²
Aparthotel frente al parque acuático Aqualune.Complejo turístico de 7 apartamentos (6 aparta…
$1,86M
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Apartamento en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Apartamento
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Área 168 m²
Nuevo apartamento de cuatro dormitorios con atrio en Liubliana.Parmova Street es una nueva z…
$799,710
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Villa en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Área 225 m²
Número de plantas 3
Casa a 5 minutos a pie del Tivoli Center and Park, LubljanaCasa independiente en una zona ve…
$767,857
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Apartamento en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Apartamento
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Área 205 m²
APARTAMENTO ABOVE-STANDARD - LOCALIZACIÓN SEARCHABLEUbicación: Ljubljana-BežigradAño constru…
$1,04M
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Villa en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Área 163 m²
Ponemos a su atención cinco nuevas casas del famoso fabricante Lumar, situado en un rincón t…
$952,986
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Villa en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Área 263 m²
Casa en el centro de LiublianaEn una de las zonas más atractivas de Liubliana, en una zona t…
$2,40M
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Apartamento en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Apartamento
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Área 92 m²
Apartamento en uno de los complejos residenciales más populares en la costa adriática.En un …
$751,985
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Apartamento en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Apartamento
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Área 90 m²
Apartamento de tres dormitorios en una de las zonas más populares de Liubliana, en BejigradP…
$629,052
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Apartamento 4 habitaciones en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Apartamento 4 habitaciones
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 277 m²
Piso 3/4
Ubicado en el vibrante patio de Mestni del centro de la ciudad de Ljubljana, este apartament…
$1,46M
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Villa en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Área 348 m²
Casa con piscina y vistas al mar AdriáticoOfrecemos a su atención una hermosa casa en un lug…
$1,72M
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Apartamento en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Apartamento
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Área 120 m²
Elegante apartamento espacioso en la costa adriática eslovenaEn la prestigiosa zona de Porto…
$1,02M
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Parámetros de las propiedades en Liubliana, Eslovenia

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