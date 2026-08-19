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Apartamentos en venta en Liubliana, Eslovenia

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3 habitaciones
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21 propiedad total found
Apartamento 4 habitaciones en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Apartamento 4 habitaciones
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 225 m²
Piso 1/2
Villa Stanežiče es una casa moderna, de cuatro apartamentos de alto nivel, situada en un bar…
$1,10M
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Apartamento en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Apartamento
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Área 153 m²
Piso 1/3
Moderno apartamento de 3 habitaciones con una gran terraza de verano y vistas al castillo de…
$1,15M
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Apartamento en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Apartamento
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Área 87 m²
Piso 1/3
Nuevo apartamento amueblado en Liubliana, en el primer LCD biofílico en EsloveniaApartamento…
$529,612
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Apartamento
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Área 87 m²
Piso 1/3
Nuevo apartamento amueblado en Liubliana, en el primer LCD biofílico en EsloveniaApartamento…
$529,004
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Apartamento 4 habitaciones en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Apartamento 4 habitaciones
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Esta es una oportunidad excepcional para comprar un hermoso apartamento en uno de los barrio…
$723,479
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Ático Ático 3 habitaciones en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Ático Ático 3 habitaciones
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 298 m²
EXCLUSIVITY: DUPLEX PENTHOUSE with A VIEW OF LJUBLJANA CASTLEUbicación: Ljubljana-Trnovo, ce…
$3,65M
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MILARO d.o.o.
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TekceTekce
Apartamento en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Apartamento
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Área 452 m²
Piso 6/7
Apartamento de primera clase en el centro de LiublianaEn el corazón de la capital, vendemos …
$4,58M
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Apartamento en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Apartamento
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Área 91 m²
Apartamento de tres dormitorios en una de las zonas más populares de Liubliana, en BejigradP…
$626,086
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Apartamento en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Apartamento
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Área 168 m²
Nuevo apartamento de cuatro dormitorios con atrio en Liubliana.Parmova Street es una nueva z…
$799,710
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Apartamento en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Apartamento
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Área 205 m²
APARTAMENTO ABOVE-STANDARD - LOCALIZACIÓN SEARCHABLEUbicación: Ljubljana-BežigradAño constru…
$1,04M
VAT
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MILARO d.o.o.
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Apartamento en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Apartamento
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Área 92 m²
Apartamento en uno de los complejos residenciales más populares en la costa adriática.En un …
$751,985
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Apartamento en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Apartamento
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Área 90 m²
Apartamento de tres dormitorios en una de las zonas más populares de Liubliana, en BejigradP…
$629,052
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Apartamento 4 habitaciones en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Apartamento 4 habitaciones
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 277 m²
Piso 3/4
Ubicado en el vibrante patio de Mestni del centro de la ciudad de Ljubljana, este apartament…
$1,46M
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Apartamento en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Apartamento
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Área 120 m²
Elegante apartamento espacioso en la costa adriática eslovenaEn la prestigiosa zona de Porto…
$1,02M
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Apartamento en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Apartamento
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Área 154 m²
Piso 1/3
Moderno apartamento de 3 habitaciones con una gran terraza de verano y vistas al castillo de…
$1,14M
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Apartamento en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Apartamento
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Área 168 m²
Nuevo apartamento de cuatro dormitorios con atrio en Liubliana.Parmova Street es una nueva z…
$803,580
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Apartamento en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Apartamento
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Área 92 m²
Apartamento de lujo de tres dormitorios en el suburbio más cercano de Liubliana.Un apartamen…
$912,488
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Apartamento 4 habitaciones en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Apartamento 4 habitaciones
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 138 m²
Piso 3/4
Ubicado en el corazón de Ljubljana, este excepcional apartamento de 2 dormitorios exuda eleg…
$1,39M
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Apartamento 4 habitaciones en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Apartamento 4 habitaciones
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 203 m²
Piso 15/15
Vistas incomparables > PrivacidadDesde la parte superior de Kvartet, disfrute de vistas pano…
$1,30M
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AGENCIJA Elite
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Apartamento 3 habitaciones en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Apartamento 3 habitaciones
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 253 m²
El apartamento está situado en tres niveles:Nivel 1: luminoso y amplio salón, incluyendo un …
$2,27M
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Apartamento 5 habitaciones en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Apartamento 5 habitaciones
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 390 m²
Los apartamentos forman parte de un exclusivo edificio situado en el corazón de Liubliana, c…
$5,28M
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Parámetros de las propiedades en Liubliana, Eslovenia

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