Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Eslovaquia
  3. Residencial
  4. Bungalow

Bungalow en venta en Eslovaquia

;
Bungalow Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Bungalow Bungalow 5 habitaciones en Mala Ida, Eslovaquia
UP UP
Bungalow Bungalow 5 habitaciones
Mala Ida, Eslovaquia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 907 m²
Architect-Designed Passive Wooden Casa por el Bosque – Panský les, Malá IdaUna casa pasiva d…
$1,02M
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
English
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Eslovaquia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir