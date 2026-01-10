  1. Realting.com
  2. Seychelles

Obra nueva en venta en Seychelles

casas independientes
1
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Pueblo de cabañas Empathia Village Sejselskie ostrova
Pueblo de cabañas Empathia Village Sejselskie ostrova
Pueblo de cabañas Empathia Village Sejselskie ostrova
Pueblo de cabañas Empathia Village Sejselskie ostrova
Pueblo de cabañas Empathia Village Sejselskie ostrova
Mostrar todo Pueblo de cabañas Empathia Village Sejselskie ostrova
Pueblo de cabañas Empathia Village Sejselskie ostrova
Baie Lazare, Seychelles
de
$750,000
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Área 310–450 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Nuestra casa de campo se encuentra en la cima de una colina, que ofrece vistas panorámicas del océano y la selva. En total, el pueblo tiene 31 villas con una superficie de 320 a 450 m2, que se encuentran en parcelas de 6 a 20 acres. Todas las villas se ofrecen con un acabado de diseño y una …
Desarrollador
Kensington Construction
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Desarrollador
Kensington Construction
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
En el mapa
Realting.com
Ir