Propiedades residenciales en venta en Seychelles

2 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Baie Lazare, Seychelles
Casa 5 habitaciones
Baie Lazare, Seychelles
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 310 m²
Número de plantas 1
Nuestra casa de campo se encuentra en la cima de una colina, que ofrece vistas panorámicas d…
$750,000
VAT
Desarrollador
Kensington Construction
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 8 habitaciones en Baie Lazare, Seychelles
Casa 8 habitaciones
Baie Lazare, Seychelles
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 450 m²
Número de plantas 2
Nuestra casa de campo se encuentra en la cima de una colina, que ofrece vistas panorámicas d…
$2,10M
VAT
Desarrollador
Kensington Construction
Idiomas hablados
English, Русский
