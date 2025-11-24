Casa rural Empathia Village Sejselskie ostrova

Nuestra casa de campo se encuentra en la cima de una colina, que ofrece vistas panorámicas del océano y la selva. En total, el pueblo tiene 31 villas con una superficie de 320 a 450 m2, que se encuentran en parcelas de 6 a 20 acres. Todas las villas se ofrecen con un acabado de diseño y una cocina instalada.

En el pueblo de Empathia Village se crea toda la infraestructura necesaria para una vida cómoda: una tienda, un restaurante, un centro de fitness.

Al comprar, usted obtiene el derecho de propiedad (contención) de la casa y la tierra, así como un permiso de residencia en Seychelles. Para el pago, ofrecemos cuotas. La fecha de finalización del proyecto es 2027.