  1. Realting.com
  2. Seychelles
  3. Baie Lazare
  4. Casa rural Empathia Village Sejselskie ostrova

Casa rural Empathia Village Sejselskie ostrova

Baie Lazare, Seychelles
de
$750,000
VAT
;
7
Dejar una solicitud
ID: 32903
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 24/11/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Seychelles
  • Pueblo
    Baie Lazare

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

Nuestra casa de campo se encuentra en la cima de una colina, que ofrece vistas panorámicas del océano y la selva. En total, el pueblo tiene 31 villas con una superficie de 320 a 450 m2, que se encuentran en parcelas de 6 a 20 acres. Todas las villas se ofrecen con un acabado de diseño y una cocina instalada.

En el pueblo de Empathia Village se crea toda la infraestructura necesaria para una vida cómoda: una tienda, un restaurante, un centro de fitness.

Al comprar, usted obtiene el derecho de propiedad (contención) de la casa y la tierra, así como un permiso de residencia en Seychelles. Para el pago, ofrecemos cuotas. La fecha de finalización del proyecto es 2027.

Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Casa
Área, m² 310.0 – 450.0
Precio por m², USD 2,419 – 4,667
Precio del apartamento, USD 750,000 – 2,10M

Localización en el mapa

Baie Lazare, Seychelles

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Está viendo
Casa rural Empathia Village Sejselskie ostrova
Baie Lazare, Seychelles
de
$750,000
VAT
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
No se encontraron complejos en Seychelles similares. Utilizar la búsqueda avanzada
Realting.com
Ir