  1. Realting.com
  2. Serbia
  3. Opstina Zabalj
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Opstina Zabalj, Serbia

Casa 6 habitaciones en Zabalj, Serbia
Casa 6 habitaciones
Zabalj, Serbia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 320 m²
Número de plantas 3
Excelente casa familiar de tres pisos en Vojvodina bajo el permiso de residenciaUbicación - …
$78,264
