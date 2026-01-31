Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Serbia
  3. Varvarin Municipality
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Varvarin Municipality, Serbia

1 propiedad total found
Industrial Production Complex with private 630KVA Substation - Serbia en Varvarin selo, Serbia
UP UP
Industrial Production Complex with private 630KVA Substation - Serbia
Varvarin selo, Serbia
Área 2 500 m²
Número de plantas 2
Complejo de Producción Industrial con Subestación privada de 630 kVA – SerbiaUbicación: Serb…
$645,010
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
English
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir