Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Serbia
  3. City of Novi Sad
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en City of Novi Sad, Serbia

;
2 propiedades total found
Villa en Sremska Kamenica, Serbia
Villa
Sremska Kamenica, Serbia
Área 1 600 m²
TENCIÓN 1 600 m2 TENIDO parcela 1 629 m2 TENIDO 5+ niveles TENIDO alrededor de 20 habitacion…
$1,05M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
MONTBEL D.O.O.
Idiomas hablados
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Casa 4 habitaciones en City of Novi Sad, Serbia
Casa 4 habitaciones
City of Novi Sad, Serbia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Número de plantas 1
Amplia casa familiar en un hermoso pueblo serbio en VojvodinaVenta de una nueva casa reforma…
$47,781
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Your Invest Home
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en City of Novi Sad, Serbia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir