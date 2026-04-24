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Propiedades residenciales en venta en Nova Varos Municipality, Serbia

1 propiedad total found
Estudio 1 habitación en Draglica, Serbia
Estudio 1 habitación
Draglica, Serbia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Piso 1/2
$65,769
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