  1. Realting.com
  2. Serbia
  3. North Backa Administrative District
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en North Backa Administrative District, Serbia

1 propiedad total found
Casa 5 habitaciones en City of Subotica, Serbia
Casa 5 habitaciones
City of Subotica, Serbia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 151 m²
Número de plantas 1
Casa familiar de una sola planta en Vojvodina a un precio democráticoUbicación – Serbia, Voj…
$38,699
