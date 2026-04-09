Hoteles en venta en Belgrado, Serbia

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Hotel 1 250 m² en Belgrado, Serbia
Hotel 1 250 m²
Belgrado, Serbia
Área 1 250 m²
Ofrecemos un negocio hotelero único y totalmente funcional en Serbia. Este es un activo list…
$2,10M
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