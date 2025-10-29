Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Serbia
  3. Serbia Central
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Serbia Central, Serbia

inversiones inmobiliarias
5
8 propiedades total found
Propiedad comercial 2 000 m² en Belgrado, Serbia
Propiedad comercial 2 000 m²
Belgrado, Serbia
Área 2 000 m²
$4,30M
DEVELOPMENT PROJECT en Gornja Satornja, Serbia
DEVELOPMENT PROJECT
Gornja Satornja, Serbia
Presentamos un proyecto de desarrollo.Solar power plant with capacity of 10 MW, the land is …
$1,82M
DEVELOPMENT PROJECT en Vukosavci, Serbia
DEVELOPMENT PROJECT
Vukosavci, Serbia
Presentamos un proyecto de desarrollo.Planta de energía solar con capacidad de 10 MW, mientr…
$1,82M
DEVELOPMENT PROJECT en Crvena Jabuka, Serbia
DEVELOPMENT PROJECT
Crvena Jabuka, Serbia
Área 150 000 m²
Introducción de un proyecto de desarrollo.Una planta solar de 10 MW. Se ha concertado un acu…
$1,82M
DEVELOPMENT PROJECT en Niš, Serbia
DEVELOPMENT PROJECT
Niš, Serbia
Área 51 000 m²
Introducción de un proyecto de desarrollo.Se ha preparado una central solar de 4.5 MW, para …
$815,014
De inversiones 2 619 m² en Kopaonik, Serbia
De inversiones 2 619 m²
Kopaonik, Serbia
Dormitorios 60
Nº de cuartos de baño 60
Área 2 619 m²
Un proyecto único en una de las montañas más bellas de Serbia. Un proyecto en construcción s…
$6,05M
READY AGRICULTURAL BUSINESS en Zemun Urban Municipality, Serbia
READY AGRICULTURAL BUSINESS
Zemun Urban Municipality, Serbia
Área 37 000 000 m²
Negocios listosLa superficie total de la parcela es de 3700 hectáreas, incluyendo (división …
$46,20M
De inversiones 1 864 m² en Niš, Serbia
De inversiones 1 864 m²
Niš, Serbia
Área 1 864 m²
Espacio empresarial y residencial en Nis, soluciones arquitectónicas excepcionales (sistema …
$536,792
