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Propiedades residenciales en venta en Serbia Central, Serbia

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apartamentos
6
7 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Zlatibor Administrative District, Serbia
Apartamento 2 habitaciones
Zlatibor Administrative District, Serbia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 1
Nuevo apartamento en la región de la localidad de Serbia bajo permiso de residenciaVenta apa…
$70,000
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Estudio 1 habitación en Draglica, Serbia
Estudio 1 habitación
Draglica, Serbia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Piso 1/2
$65,769
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Apartamento 2 habitaciones en Zlatibor Administrative District, Serbia
Apartamento 2 habitaciones
Zlatibor Administrative District, Serbia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 4
$97,752
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Zlatibor, Serbia
Apartamento 2 habitaciones
Zlatibor, Serbia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 2
Acogedor apartamento en venta en la pintoresca región serbia de Zlatibor 🏡Imagina vivir entr…
$86,387
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Apartamento 2 habitaciones en Sokobanja, Serbia
Apartamento 2 habitaciones
Sokobanja, Serbia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 2/3
$77,992
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Apartamento 2 habitaciones en Zlatibor, Serbia
Apartamento 2 habitaciones
Zlatibor, Serbia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Piso 3
$71,991
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Casa 1 habitacion en Seoce, Serbia
Casa 1 habitacion
Seoce, Serbia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 105 m²
Casa en venta en Budva, distrito de Seotse. La casa se encuentra en una parcela de 250 m2. D…
$242,159
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