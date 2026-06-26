Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Arabia Saudita
  3. Provincia de Hail
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Provincia de Hail, Arabia Saudita

;
Baqa
6
Apartamento Borrar
Eliminar
6 propiedades total found
Apartamento en Provincia de Hail, Arabia Saudita
Apartamento
Provincia de Hail, Arabia Saudita
Área 40 m²
Piso 3/6
ID 34194656Precio: 63.456 eurosPoblación: Sunny BeachHabitación: 1Superficie total: 39.66 m2…
$72,190
Dejar una solicitud
Apartamento en Provincia de Hail, Arabia Saudita
Apartamento
Provincia de Hail, Arabia Saudita
Área 39 m²
Piso 3/6
ID 34194658Precio: 66.878 eurosPoblación: Sunny BeachHabitación: 1Superficie total: 39.34 m2…
$76,083
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Provincia de Hail, Arabia Saudita
Apartamento 2 habitaciones
Provincia de Hail, Arabia Saudita
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 62 m²
Piso 1/6
ID 34194660Precio: 98.736 eurosPoblación: Sunny BeachHabitación: 2Superficie total: 61.71 m2…
$112,326
Dejar una solicitud
Value OneValue One
Apartamento 2 habitaciones en Provincia de Hail, Arabia Saudita
Apartamento 2 habitaciones
Provincia de Hail, Arabia Saudita
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 61 m²
Piso 3/6
ID 34194666Precio: 106.820 eurosPoblación: Sunny BeachHabitación: 2Superficie total: 61.04 m…
$121,523
Dejar una solicitud
Apartamento en Provincia de Hail, Arabia Saudita
Apartamento
Provincia de Hail, Arabia Saudita
Área 39 m²
Piso 2/6
ID 34194654Precio: 60,543 euros Población: Sunny BeachHabitación: 1Superficie total: 39.06 m…
$68,876
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Provincia de Hail, Arabia Saudita
Apartamento 2 habitaciones
Provincia de Hail, Arabia Saudita
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 61 m²
Piso 2/6
ID 34194662Precio: 103.309 eurosPoblación: Sunny BeachHabitación: 2Superficie total: 60,77 m…
$117,529
Dejar una solicitud
TekceTekce

Tipos de propiedades en Provincia de Hail

1 habitación

Parámetros de las propiedades en Provincia de Hail, Arabia Saudita

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir