Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Arabia Saudita
  3. Provincia Oriental
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Provincia Oriental, Arabia Saudita

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento en Al Kobhar, Arabia Saudita
Apartamento
Al Kobhar, Arabia Saudita
Una exquisita residencia premium para una estancia serena en la costa de Al Khobar. Rodeado …
$630,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Hayat
Idiomas hablados
English, Русский
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Provincia Oriental, Arabia Saudita

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir