Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Zheleznodorozhny
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Zheleznodorozhny, Rusia

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa en Zheleznodorozhny, Rusia
Casa
Zheleznodorozhny, Rusia
Área 150 m²
Número de plantas 1
Le daré una casa con una parcela de tierra en el distrito ferroviario de Pravda, la zona de …
$57,069
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir