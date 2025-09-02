Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Zheleznodorozhny
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Zheleznodorozhny, Rusia

1 propiedad total found
Casa en Zheleznodorozhny, Rusia
Casa
Zheleznodorozhny, Rusia
Área 150 m²
Número de plantas 1
Le daré una casa con una parcela de tierra en el distrito ferroviario de Pravda, la zona de …
$57,069
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir