Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Vyritsa
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Vyritsa, Rusia

1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Vyritsa, Rusia
Casa 4 habitaciones
Vyritsa, Rusia
Habitaciones 4
Área 59 m²
Piso 1/2
En el pueblo de Vyritsa, rodeado de pinos, se vende una buena casa de madera sobre una base …
$94,038
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir