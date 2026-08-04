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Apartamentos en venta en Ural Federal District, Rusia

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Apartamento 1 habitación en Tiumén, Rusia
Apartamento 1 habitación
Tiumén, Rusia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Piso 12/13
Venderé un apartamento con una hermosa renovación moderna. La zona está desarrollada, cerca …
$94,075
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Parámetros de las propiedades en Ural Federal District, Rusia

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