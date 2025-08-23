Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Tumbotino
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Tumbotino, Rusia

2 propiedades total found
Propiedad comercial 80 m² en Tumbotino, Rusia
Propiedad comercial 80 m²
Tumbotino, Rusia
Área 80 m²
Piso 1/1
Vendo una habitación de 80 m2 con entrada independiente. Adecuado para comercio, salón, fitn…
$84,394
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 203 m² en Tumbotino, Rusia
Propiedad comercial 203 m²
Tumbotino, Rusia
Área 203 m²
Piso 1/1
Vendo locales no residenciales en un edificio de ladrillos separado La habitación está situa…
$198,574
Dejar una solicitud
