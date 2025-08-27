Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Siversky, Rusia

2 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Siversky, Rusia
Casa 3 habitaciones
Siversky, Rusia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 1/1
Venta de una casa de campo con una parcela de 24 hectáreas en el complejo pueblo de Siversky…
$149,075
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Siversky, Rusia
Casa 3 habitaciones
Siversky, Rusia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 93 m²
Piso 1/2
Venta de una casa de campo con una parcela de 12.6 acres en el complejo pueblo de Siversky, …
$68,326
Dejar una solicitud
