Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Distrito federal de Siberia
  4. Residencial
  5. Casa de campo

Casas de campo en venta en Distrito federal de Siberia, Rusia

;
Krai de Krasnoyarsk
86
Casa de campo Borrar
Eliminar
87 propiedades total found
Casa de campo 5 habitaciones en Irkutsk, Rusia
Casa de campo 5 habitaciones
Irkutsk, Rusia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 2
Venderé 3 casas, 3 parcelas de tierra, formadas en una sola parcela de 35 acres, sin cercas,…
$603,131
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
Русский
Telegram Escribir en Telegram
Casa de campo en Evenkiysky Rayon, Rusia
Casa de campo
Evenkiysky Rayon, Rusia
Área 350 m²
Hermosa vista del mar desde ventanas panorámicas. La casa en un moderno pueblo de la casa Vi…
$749,967
Dejar una solicitud
Casa de campo en Evenkiysky Rayon, Rusia
Casa de campo
Evenkiysky Rayon, Rusia
Área 193 m²
Se ofrece una excelente casa en el distrito Lazarevsky de Sochi para su compra. Casa con una…
$250,374
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Casa de campo en Evenkiysky Rayon, Rusia
Casa de campo
Evenkiysky Rayon, Rusia
Área 107 m²
El complejo premium MODERNVILLAS (Modern Villas) está situado en el distrito de Adler, en la…
$389,983
Dejar una solicitud
Casa de campo en Evenkiysky Rayon, Rusia
Casa de campo
Evenkiysky Rayon, Rusia
Área 126 m²
Le sugiero que considere la compra de dúplex. Puedes comprar una casa completamente, 300 m. …
$110,165
Dejar una solicitud
Casa de campo en Evenkiysky Rayon, Rusia
Casa de campo
Evenkiysky Rayon, Rusia
Área 185 m²
KP "Atmosphere Village" - bienes inmuebles suburbanos de lujo para muchas generaciones de su…
$298,987
Dejar una solicitud
Casa de campo en Evenkiysky Rayon, Rusia
Casa de campo
Evenkiysky Rayon, Rusia
Área 205 m²
Una gran oferta para su atención: ¡una casa de capital! El hotel está dentro de la ciudad. Á…
$370,553
Dejar una solicitud
Casa de campo en Evenkiysky Rayon, Rusia
Casa de campo
Evenkiysky Rayon, Rusia
Área 175 m²
Ofrezco un edificio residencial adosado. Muebles, electrodomésticos nuevos, renovados, todo …
$429,981
Dejar una solicitud
Casa de campo en Evenkiysky Rayon, Rusia
Casa de campo
Evenkiysky Rayon, Rusia
Área 230 m²
Residencia de campo de alta tecnología! Casa rural cerrada « Trio House » ubicada en p. Eag…
$400,598
Dejar una solicitud
Casa de campo en Evenkiysky Rayon, Rusia
Casa de campo
Evenkiysky Rayon, Rusia
Área 167 m²
House in a cottage village for a friendly family. Construction is in its final stages. There…
$169,993
Dejar una solicitud
Casa de campo en Evenkiysky Rayon, Rusia
Casa de campo
Evenkiysky Rayon, Rusia
Área 360 m²
$699,970
Dejar una solicitud
Casa de campo en Evenkiysky Rayon, Rusia
Casa de campo
Evenkiysky Rayon, Rusia
Área 373 m²
Great offer! Three-storey house with an area of 373 sq.m on 6 acres of land. The large area …
$180,269
Dejar una solicitud
Casa de campo en Evenkiysky Rayon, Rusia
Casa de campo
Evenkiysky Rayon, Rusia
Área 112 m²
House in the Cottage Village, located in a quiet and picturesque corner of Adlersky district…
$225,336
Dejar una solicitud
Casa de campo en Evenkiysky Rayon, Rusia
Casa de campo
Evenkiysky Rayon, Rusia
Área 92 m²
The price is a gift! View house with stunning panoramas of the sea. Vidny Brook in Khosta i…
$199,991
Dejar una solicitud
Casa de campo en Evenkiysky Rayon, Rusia
Casa de campo
Evenkiysky Rayon, Rusia
Área 457 m²
Casa de pueblo en un pueblo cerrado de cabaña! Seguridad, territorio ajardinado. La casa tie…
$1,27M
Dejar una solicitud
Casa de campo en Evenkiysky Rayon, Rusia
Casa de campo
Evenkiysky Rayon, Rusia
Área 260 m²
Hogar para los amantes de la vida rural en la ciudad. La ubicación es excelente, todo lo más…
$699,970
Dejar una solicitud
Casa de campo en Evenkiysky Rayon, Rusia
Casa de campo
Evenkiysky Rayon, Rusia
Área 140 m²
Good offer for a country house within the Dagomys area. The house is in with. Sergey field o…
$260,389
Dejar una solicitud
Casa de campo en Evenkiysky Rayon, Rusia
Casa de campo
Evenkiysky Rayon, Rusia
Área 198 m²
DARK CERTIFICATE! We share your ideas about a comfortable life and embody them both at the…
$360,538
Dejar una solicitud
Casa de campo en Evenkiysky Rayon, Rusia
Casa de campo
Evenkiysky Rayon, Rusia
Área 200 m²
En un acogedor rincón verde, cerca del Parque Forestal Macistinsky, se ofrece a la venta una…
$280,419
Dejar una solicitud
Casa de campo en Evenkiysky Rayon, Rusia
Casa de campo
Evenkiysky Rayon, Rusia
Área 106 m²
En venta una acogedora casa de campo en un pueblo cerrado, con vistas al mar. Comunicaciones…
$179,992
Dejar una solicitud
Casa de campo en Evenkiysky Rayon, Rusia
Casa de campo
Evenkiysky Rayon, Rusia
Área 138 m²
Calle Timiryazeva-VysokogornayaCasas de clase COMFORT++El importe del acuerdo es total.Es po…
$324,986
Dejar una solicitud
Casa de campo en Evenkiysky Rayon, Rusia
Casa de campo
Evenkiysky Rayon, Rusia
Área 139 m²
$319,986
Dejar una solicitud
Casa de campo en Evenkiysky Rayon, Rusia
Casa de campo
Evenkiysky Rayon, Rusia
Área 288 m²
Lujosa casa estilo chalet en Krasnaya Polyana. Completamente renovado para una estancia conf…
$1,80M
Dejar una solicitud
Casa de campo en Evenkiysky Rayon, Rusia
Casa de campo
Evenkiysky Rayon, Rusia
Área 219 m²
¡Tenga en cuenta la venta urgente del propietario a 8 km del mar!Casa de dos plantas con pis…
$274,988
Dejar una solicitud
Casa de campo en Evenkiysky Rayon, Rusia
Casa de campo
Evenkiysky Rayon, Rusia
Área 81 m²
Cottage Village "MontevilleVillage" es un pueblo de cabañas cerrado de clase empresarial con…
$139,994
Dejar una solicitud
Casa de campo en Evenkiysky Rayon, Rusia
Casa de campo
Evenkiysky Rayon, Rusia
Área 183 m²
La casa en el distrito central en la calle. Montaña alta.La ubicación es excelente para vivi…
$329,986
Dejar una solicitud
Casa de campo en Evenkiysky Rayon, Rusia
Casa de campo
Evenkiysky Rayon, Rusia
Área 116 m²
Se vende una acogedora casa de campo en una comunidad cerrada, con vistas al mar. Está termi…
$189,992
Dejar una solicitud
Casa de campo en Evenkiysky Rayon, Rusia
Casa de campo
Evenkiysky Rayon, Rusia
Área 112 m²
Ubicación: SDT "Rodnichok", s. Upper Yurt, Khostinsky district, Sochi city district, Krasnod…
$184,992
Dejar una solicitud
Casa de campo en Evenkiysky Rayon, Rusia
Casa de campo
Evenkiysky Rayon, Rusia
Área 180 m²
Ofrezco una cabaña de alta tecnología con vistas panorámicas al bosque. Decoración de fachad…
$180,269
Dejar una solicitud
Casa de campo en Evenkiysky Rayon, Rusia
Casa de campo
Evenkiysky Rayon, Rusia
Área 300 m²
Casa en la comunidad rural SayatVillage.Un pueblo cerrado de casas rurales.Situado en una ub…
$449,980
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Distrito federal de Siberia, Rusia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir