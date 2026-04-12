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Locales comerciales en venta en Distrito federal de Siberia, Rusia

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Propiedad comercial 1 660 m² en Yurga, Rusia
UP UP
Propiedad comercial 1 660 m²
Yurga, Rusia
Área 1 660 m²
Número de plantas 1
Inmobiliaria comercial se ofrece a la venta, en la planta baja en el momento y por mucho tie…
$8,64M
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Almacén 2 540 m² en Novosibirsk, Rusia
Almacén 2 540 m²
Novosibirsk, Rusia
Área 2 540 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén cálido de clase "A" en Novosibirsk. El anuncio es relevante. Superficie…
$44,578
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