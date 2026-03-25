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Almacenes en venta en Shchyolkovsky District, Rusia

Shchyolkovo
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7 propiedades total found
Almacén 2 000 m² en Yeryomino, Rusia
Almacén 2 000 m²
Yeryomino, Rusia
Área 2 000 m²
Piso 1
Una clase B planta de producción se ofrece para alquiler. Región de Moscú, Shchelkovo, puebl…
$7,454
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Almacén 3 316 m² en Shchyolkovo, Rusia
Almacén 3 316 m²
Shchyolkovo, Rusia
Área 3 316 m²
Piso 2
Ofrecemos un almacén caliente Clase B para alquiler. Región de Moscú, Shchelkovo, calle Fábr…
$33,365
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Almacén 2 131 m² en Shchyolkovo, Rusia
Almacén 2 131 m²
Shchyolkovo, Rusia
Área 2 131 m²
Piso 1
Ofrecemos para alquilar un almacén de 2131.3 m2. Ubicación: Región de Moscú, la ciudad de S…
$34,454
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Almacén 1 620 m² en Shchyolkovsky District, Rusia
Almacén 1 620 m²
Shchyolkovsky District, Rusia
Área 1 620 m²
Piso 1
Oferta para alquiler!!! Cold Angara 540 metros cuadrados. En una parcela de 1 ha. Altura de …
$13,081
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Almacén 3 000 m² en Shchyolkovo, Rusia
Almacén 3 000 m²
Shchyolkovo, Rusia
Área 3 000 m²
Piso 1
Una clase C complejo de propiedades calentadas se ofrece a la venta. Región de Moscú, Shchel…
$2,86M
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Almacén 5 375 m² en Shchyolkovo, Rusia
Almacén 5 375 m²
Shchyolkovo, Rusia
Área 5 375 m²
Piso 1
Espacio de almacenamiento climatizada de 5375 m2 se alquila. De estas oficinas - 453m2 Altur…
$105,220
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Almacén 4 415 m² en Shchyolkovo, Rusia
Almacén 4 415 m²
Shchyolkovo, Rusia
Área 4 415 m²
Piso 2
Ofrecemos un almacén caliente Clase B para alquiler. Región de Moscú, Shchelkovo, calle Fábr…
$45,828
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Tipos de propiedades en Shchyolkovsky District

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