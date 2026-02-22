Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Rusia
  3. Ramensky District
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Ramensky District, Rusia

10 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Ramensky District, Rusia
Casa 3 habitaciones
Ramensky District, Rusia
Habitaciones 3
Área 92 m²
Número de plantas 1
Casa vendida de Carcas en una parcela de 6 acres en un pueblo de la casa. Superficie de 92.…
$37,259
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Ramensky District, Rusia
Casa 3 habitaciones
Ramensky District, Rusia
Habitaciones 3
Área 102 m²
Número de plantas 1
Casa vendida de Carcas con sauna 102 metros cuadrados en una parcela de 6 hectáreas en un pu…
$40,517
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Ramensky District, Rusia
Casa 5 habitaciones
Ramensky District, Rusia
Habitaciones 5
Área 114 m²
Número de plantas 2
Venta casa de dos plantas de Carcas 114 metros cuadrados en una parcela de 6,81 acres en un …
$54,695
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Ramensky District, Rusia
Casa 3 habitaciones
Ramensky District, Rusia
Habitaciones 3
Área 92 m²
Número de plantas 1
Se vende casa de Carcas en una parcela de terreno de 6,81 acres en un pueblo de la casa. ¡P…
$41,318
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Ramensky District, Rusia
Casa 3 habitaciones
Ramensky District, Rusia
Habitaciones 3
Área 92 m²
Número de plantas 1
Casa vendida IZ CARCASA con dos dormitorios en una parcela de 6 acres en un pueblo de casa d…
$42,541
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Ramensky District, Rusia
Casa 3 habitaciones
Ramensky District, Rusia
Habitaciones 3
Área 92 m²
Número de plantas 1
Completo casa de Carcas con dos dormitorios 92 metros cuadrados en una parcela de 6 acres en…
$35,371
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Ramensky District, Rusia
Casa 4 habitaciones
Ramensky District, Rusia
Habitaciones 4
Área 102 m²
Número de plantas 1
Casa vendida IZ CARCASA con tres dormitorios 102 metros cuadrados en una parcela de 6 acres …
$45,544
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Bahteevo, Rusia
Casa 3 habitaciones
Bahteevo, Rusia
Habitaciones 3
Área 102 m²
Número de plantas 1
Casa vendida de Carcas con un dormitorio principal de 102 metros cuadrados en una parcela de…
$46,798
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Bahteevo, Rusia
Casa 3 habitaciones
Bahteevo, Rusia
Habitaciones 3
Área 92 m²
Número de plantas 1
Casa vendida de Carcas en una parcela de 8.19 acres en un pueblo casero de clase de confort.…
$43,568
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Ramensky District, Rusia
Casa 3 habitaciones
Ramensky District, Rusia
Habitaciones 3
Área 92 m²
Número de plantas 1
Completo casa de Carcas con dos dormitorios 92 metros cuadrados en una parcela de 6.08 acres…
$35,371
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Ramensky District, Rusia

Baratos
De lujo
