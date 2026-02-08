Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Primorskoe gorodskoe poselenie
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Primorskoe gorodskoe poselenie, Rusia

1 propiedad total found
Casa de campo 5 habitaciones en Primorskoe gorodskoe poselenie, Rusia
Casa de campo 5 habitaciones
Primorskoe gorodskoe poselenie, Rusia
Habitaciones 5
Área 218 m²
Número de plantas 2
Art. 81628655. Un complejo único, la primera línea de Pioneer Island, en un lugar pintoresco…
$505,198
Parámetros de las propiedades en Primorskoe gorodskoe poselenie, Rusia

