Casas en Venta en Pionerski, Rusia

Casa 6 habitaciones en Pionerski, Rusia
Casa 6 habitaciones
Pionerski, Rusia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 253 m²
Número de plantas 2
Casa de ensueño a 500 metros del mar en el complejo Pioneersky. Hay un montón de espacio par…
Precio en demanda
