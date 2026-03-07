Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Propiedades residenciales en venta en Pionerski, Rusia

1 propiedad total found
Casa 6 habitaciones en Pionerski, Rusia
Casa 6 habitaciones
Pionerski, Rusia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 253 m²
Número de plantas 2
Casa de ensueño a 500 metros del mar en el complejo Pioneersky. Hay un montón de espacio par…
Precio en demanda
