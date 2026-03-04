Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Pikalyovo
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Pikalyovo, Rusia

2 propiedades total found
Propiedad comercial 2 250 m² en Pikalyovo, Rusia
Propiedad comercial 2 250 m²
Pikalyovo, Rusia
Área 2 250 m²
Piso 1/1
Art. 92217395. Venta de complejo de producción y almacén a 3 km del KAD, New Devyatkino. El…
$4,00M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 2 250 m² en Pikalyovo, Rusia
Propiedad comercial 2 250 m²
Pikalyovo, Rusia
Área 2 250 m²
Piso 1/1
Art. 92217395. Venta de complejo de producción y almacén a 3 km del KAD, New Devyatkino. El…
$4,00M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir